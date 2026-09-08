Milioni di italiani nel mirino: le truffe telefoniche costano 731 milioni di euro



Forse siamo troppo occupati a ignorare le telefonate dei parenti per accorgerci che quel prefisso di Milano o Roma sta per prosciugare il nostro credito residuo o, peggio, il conto corrente.

I canali utilizzati dai malintenzionati per colpire la sicurezza digitale degli utenti sono vari e sempre più sofisticati. Per quanto riguarda la rete fissa, i finti call center dominano la scena nel 67% dei casi, seguiti dalle email ingannevoli e dagli SMS. La musica cambia leggermente per la telefonia mobile: qui i messaggi e le moderne app di messaggistica istantanea guadagnano terreno, rappresentando quasi un quarto dei tentativi di raggiro. Il peso economico di queste frodi telefoniche non è trascurabile. Chi viene colpito sulla linea di casa perde in media 209 euro, mentre per il cellulare la cifra si attesta sui 176 euro. Si tratta di somme che, sommate, alimentano un mercato nero florido e spietato.

Un aspetto che deve far riflettere riguarda la reazione delle vittime dopo l'inganno. Più di un truffato su due sceglie la via del silenzio e non sporge denuncia.











Le motivazioni sono quasi sempre legate a un senso di vergogna o alla percezione che il danno economico sia troppo esiguo per giustificare l'intervento delle autorità. C'è chi si sente ingenuo e chi teme il giudizio di amici e familiari: il silenzio è il miglior alleato di chi vive di espedienti.

Identikit delle vittime e falsi miti sulla vulnerabilità

Esiste un pregiudizio comune secondo cui solo le persone anziane sarebbero vulnerabili a queste insidie. La realtà dei fatti ribalta completamente questa convinzione, mostrando come i giovani siano, paradossalmente, le prede preferite nelle truffe telefoniche mobili. Tra i 18 e i 24 anni la percentuale di chi subisce un raggiro sale al 10,7%, contro una media nazionale del 6%. I consumatori tra i 35 e i 44 anni sono invece i più bersagliati sulla telefonia fissa. Colpisce anche il dato relativo all'istruzione: chi possiede un titolo universitario ha una probabilità di essere truffato doppia rispetto alla media. Questo accade probabilmente perché una maggiore confidenza con gli strumenti digitali e un'intensa attività online espongono a un numero superiore di tentativi di contatto.



In un contesto dove la sicurezza comunicazioni aziendali è diventata un tema centrale, nessuno può considerarsi davvero al riparo.

Per muoversi con prudenza in questo terreno insidioso, è utile seguire alcune regole pratiche che possono fare la differenza tra una giornata tranquilla e una perdita finanziaria. Facile.It ha delineato alcuni punti fermi per proteggere la propria sicurezza digitale:

- non consegnare mai denaro contante a tecnici che si presentano alla porta, poiché le aziende di telecomunicazioni gestiscono i pagamenti solo tramite canali tracciabili come bonifici o carte di credito;

- diffidare di chi richiede il codice di migrazione o l'IBAN con la scusa di bollette non pagate, verificando sempre la propria posizione nell'area riservata del sito ufficiale dell'operatore;

- evitare appuntamenti fisici al proprio domicilio con sedicenti consulenti che utilizzano termini tecnici oscuri o troppi anglicismi per confondere l'interlocutore;

- non richiamare mai numeri sconosciuti che fanno cadere la linea dopo un solo squillo, perché l'obiettivo è addebitare costi esorbitanti alla vittima;

- controllare con estrema attenzione ogni clausola del contratto prima di firmare, prestando occhio ai costi nascosti come il noleggio del modem o servizi non richiesti.





Le truffe evolvono ma i segnali d'allarme restano spesso gli stessi. Spesso basta un briciolo di diffidenza in più per evitare che un semplice squillo si trasformi in un incubo burocratico ed economico. Ricordiamoci che la fretta è la migliore amica del truffatore: prendersi un momento per riflettere prima di cliccare su un link o fornire un dato sensibile è la difesa più efficace che abbiamo a disposizione.

Articolo redatto da Giampaolo Achilli, validato dalla redazione e corretto con sistemi di intelligenza artificiale per la sezione SEO/GEO.

L'immagine è stata rielaborata con l'intelligenza artificiale

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Articolo del 08/09/2026



