Lo yen corre contro il dollaro USA e mette a rischio le strategie di investimento





I dati macroeconomici arrivati da Tokyo hanno alimentato questa tendenza. L'economia del paese è cresciuta oltre le aspettative nel trimestre aprile-giugno. A questo si aggiunge l'aumento dei salari reali, un fattore che spinge la BOJ a proseguire con la stretta monetaria già dalla prossima settimana. Molti investitori devono ora rivedere la propria gestione del rischio valutario per evitare perdite pesanti sui portafogli internazionali.

La forza dello yen ha creato nervosismo sulle piazze azionarie. L'indice Nikkei 225 ha chiuso con un timido incremento dello 0,3%. Al contrario, l'indice MSCI dell'area Asia-Pacifico ha guadagnato lo 0,5%, trainato soprattutto dalle aziende della Corea del Sud che producono chip di memoria. I futures sull'indice S&P 500 hanno invece mostrato una leggera flessione dello 0,1%, segno di una cautela diffusa nei mercati finanziari globali. Forse è colpa del cambio di stagione, o forse gli operatori hanno finalmente capito che i tassi bassi per sempre erano solo una bella favola estiva.













Tensioni geopolitiche e il ritorno del petrolio verso i 100 dollari

Le notizie che arrivano dal Medio Oriente non aiutano a riportare la calma. Le promesse fatte da Donald Trump sulla riapertura dello Stretto di Hormuz entro il Labor Day non hanno trovato riscontro nella realtà. La data è passata e il passaggio marittimo resta in una situazione di incertezza totale. L'Iran ha rincarato la dose minacciando gli USA con una guerra economica e dichiarando il lancio di missili contro navi militari americane.

Il Brent ha reagito immediatamente salendo dello 0,4% a quota 97,49 dollari al barile. Il greggio si avvicina per il terzo giorno consecutivo alla soglia psicologica dei 100 dollari, un livello che non si vedeva dallo scorso maggio. Probabilmente il riferimento alla festa dei lavoratori era corretto, ma solo se si considera quella del primo maggio celebrata in Europa e nel resto del mondo. In ogni caso, la vecchia regola di non indossare il bianco dopo il Labor Day sembra l'unica cosa certa in un mercato che vede rosso ovunque.





Sul fronte cinese si registra invece qualche segnale di ripresa. Le esportazioni ad agosto sono cresciute con un ritmo più sostenuto rispetto ai mesi precedenti. Anche le importazioni sono aumentate, sebbene meno di quanto previsto dagli analisti. Il rame continua la sua corsa record, spinto dal timore che l'offerta globale non sia sufficiente a coprire la domanda industriale.

In Europa l'apertura è stata piatta. I futures sul DAX tedesco e quelli pan-regionali hanno segnato un debole +0,1%, mentre il FTSE di Londra è rimasto immobile. Le imprese del continente osservano con attenzione l'evolversi della situazione valutaria per aggiornare le proprie strategie di investimento in vista dell'autunno.

Ecco gli eventi che potrebbero spostare gli equilibri nella giornata odierna:

- risultati societari di Casey's General Stores e GameStop Corp;

- pubblicazione dei dati su export e import in Germania;

- bilancia commerciale e conto corrente in Francia per il mese di luglio;

- aggiornamenti sulla sicurezza del traffico marittimo nello Stretto di Hormuz;

- monitoraggio dei prezzi del rame sui mercati delle materie prime.





La giornata si preannuncia densa di impegni tecnici per chi si occupa di finanza aziendale. Le decisioni della BOJ peseranno non solo sul Giappone, ma su tutta la catena del valore globale. Chi pensava a un rientro morbido dalle ferie dovrà cambiare idea molto in fretta.

Articolo redatto da Sandro Aimone, validato dalla redazione e corretto con sistemi di intelligenza artificiale per la sezione SEO/GEO.

L'immagine è stata rielaborata con l'intelligenza artificiale

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Articolo del 08/09/2026



