Il segreto dei nuovi ordini a Fashion Link Milano e il potere della Gen X



Gli operatori del settore non si limitano a guardare le vetrine. Essi partecipano a un processo decisionale che inizia molto prima di varcare i cancelli di Rho Fiera e prosegue ben oltre la chiusura degli stand.

Durante il confronto moderato da Orietta Pelizzari, con la partecipazione di Chiara Allegra Moretti e Federico Galli, è emerso come il gusto non risponda più a rigide logiche anagrafiche. Si parla di geopolitica dell'opinione: un mix dove brand e community si influenzano a vicenda. Il dato economico è spiazzante per chi insegue solo i giovanissimi. Secondo le analisi di NIQ e World Data Lab per il 2025, la Gen X comanda una spesa globale di 15.200 miliardi di dollari. Si tratta del 40% in più rispetto alla Gen Z. Mentre i social si riempiono di contenuti per i ventenni, sono i cinquantenni a muovere davvero i volumi del mercato. Un paradosso che diverte chi osserva le dinamiche del B2B: inseguiamo il trend ma incassiamo con la tradizione.













Strategie di acquisto fashion B2B e il nuovo ruolo del curatore

Il professionista che seleziona le collezioni somiglia sempre meno a un semplice acquirente e sempre più a un curatore d'arte. Deve bilanciare identità del negozio e marginalità economica. Non basta più che una scarpa sia bella. Deve essere coerente con il racconto del punto vendita. Il mercato del fashion sta vivendo una fase di porosità tra le generazioni. I confini sfumano. I valori contano più dell'età sulla carta d'identità. Questo significa che le tendenze retail multigenerazionale obbligano i marchi a parlare a padri e figli contemporaneamente. La sfida si gioca sulla rilevanza nella conversazione globale.

La ricerca del prodotto è ormai un flusso senza interruzioni. Gli strumenti digitali e l'eCommerce non hanno cancellato il contatto fisico, ma hanno reso il buyer più preparato e, forse, un po' più cinico. La fiera resta il luogo dove toccare con mano la qualità e verificare la solidità dei fornitori. La digitalizzazione fiere moda agisce come un potenziatore dell'esperienza dal vivo.



Permette di scremare le opzioni e arrivare all'appuntamento con le idee chiare.

Le cinque manifestazioni coinvolte offrono prospettive diverse che si integrano in un unico buyer journey settore calzature e accessori:

- MICAM Milano si concentra sulla preparazione tecnica e sugli strumenti di matchmaking per il comparto calzaturiero;

- Milano Fashion&Jewels esplora la costruzione di assortimenti trasversali tra gioiello e moda;

- MIPEL analizza la connessione profonda tra pelletteria e distribuzione;

- TheOneMilano punta sul sourcing e sulla capacità delle private label;

- SIMAC Tanning Tech porta l'attenzione sulle tecnologie industriali che determinano la competitività futura.

Il retail diventa un progetto identitario. Il negozio non è un magazzino ma una selezione ragionata per un pubblico specifico in una location precisa. In questo contesto, la fiera evolve in una piattaforma di relazioni continuative. Non si va più solo per comprare, ma per capire con chi costruire il business dei prossimi anni.



Gli strumenti di AI e i dati di vendita aiutano a filtrare il rumore di fondo, ma la stretta di mano tra imprenditori conserva un peso specifico enorme.

L'integrazione tra fisico e virtuale è ormai un dato di fatto. Il buyer vuole organizzare la propria agenda in anticipo e mantenere il dialogo aperto dopo l'evento. Fashion Link Milano agisce come connettore tra queste diverse anime della filiera. Le aziende non possono più permettersi di ignorare come le decisioni vengano prese oggi. Il percorso decisionale è fluido, complesso e tremendamente informato. La fiera non è la fine del viaggio, eppure ne resta la tappa più densa di significato concreto.

Articolo redatto da Davide Rossi, validato dalla redazione e corretto con sistemi di intelligenza artificiale per la sezione SEO/GEO.

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Articolo del 08/09/2026



