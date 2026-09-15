Amazon e Qualcomm sfidano il mercato con nuovi chip per data center AI



Le infrastrutture cloud B2B hanno fame di banda e di efficienza. Certo, promettere consumi ridotti mentre si costruiscono macchine capaci di calcoli mostruosi è un po' come vendere un suv a basso consumo, ma l'industria sembra crederci davvero.

La strategia mette insieme i pezzi di un puzzle tecnologico complesso. Amazon porta in dote la sua rete globale e la sicurezza dei suoi sistemi. Qualcomm risponde con la sua capacità di progettare semiconduttori che consumano poco calore pur integrando funzioni avanzate. I due colossi lavoreranno fianco a fianco anche sulla connettività ottica ad alta velocità per gestire il traffico dati immenso richiesto dalle reti neurali moderne.

Le specifiche tecniche descrivono una rete di trasmissione dati impressionante:

- tecnologie SerDes di ultima generazione;

- processori ottici DSP sviluppati da Qualcomm;

- soluzioni per il trasferimento dati fino a 1,6 Terabit al secondo;

- sistemi di gestione del calore integrati;

- ottimizzazione per i flussi EDA su AWS.













L'accordo prevede che Qualcomm utilizzi attivamente le risorse di AWS per i propri processi di design. Usando strumenti come Amazon Bedrock, l'azienda di San Diego punta a ridurre i tempi morti nella creazione dei nuovi componenti. La velocità di immissione sul mercato è tutto.

semiconduttori.

«La domanda di intelligenza artificiale cresce sempre più rapidamente. Per offrire prestazioni superiori con maggiore efficienza, le infrastrutture dei data center avranno bisogno di innovazioni sia nel calcolo sia nella connettività», ha dichiarato Cristiano Amon, presidente e CEO di Qualcomm Incorporated (nella foto). «Siamo lieti di lavorare con AWS allo sviluppo di chip su misura e tecnologie di connessione. Mettiamo a frutto decenni di leadership nell’elaborazione avanzata e nel calcolo ad alta efficienza energetica per compiere un salto di qualità nelle prestazioni e rendere possibili le infrastrutture AI di nuova generazione».





Efficienza e prestazioni nelle infrastrutture cloud B2B

Il mercato chiede risposte rapide. Quando un utente interroga un sistema di AI, la risposta deve essere istantanea. Questo richiede una potenza di calcolo distribuita in modo intelligente. Amazon vuole offrire ai propri clienti un servizio che costi meno e renda di più.

Prasad Kalyanaraman, vicepresidente di AWS, ha confermato questa direzione: "Questa collaborazione con Qualcomm Technologies si fonda su una partnership solida e riflette il nostro impegno comune a superare gli attuali limiti della tecnologia. Lavorando insieme su chip su misura e connettività avanzata, offriamo ai nostri clienti un’infrastruttura più efficiente e conveniente, con prestazioni superiori".

Il commercio elettronico e i servizi aziendali migrano verso l'automazione totale. Questo passaggio obbliga a ripensare come i dati viaggiano fisicamente attraverso i cavi ottici. L'obiettivo di raggiungere 1,6 Terabit al secondo non è un vezzo tecnico.



Serve a evitare che i colli di bottiglia rallentino l'economia digitale globale.

La partnership tra Qualcomm e Amazon segna un punto di rottura rispetto al passato. Non si comprano più componenti standard da scaffale. Si disegna l'hardware attorno al software. Questa integrazione verticale permette di ottimizzare ogni singolo Watt di energia utilizzato. Forse un giorno questi sistemi saranno davvero ecologici, ma per ora ci accontentiamo che non surriscaldino troppo i pavimenti dei centri elaborazione dati in Virginia o in Irlanda.

L'uso dei flussi EDA direttamente sul cloud di Amazon trasforma il modo in cui i processori vengono pensati. Il design assistito dall'intelligenza artificiale per creare chip che faranno girare l'intelligenza artificiale è un circolo che si chiude. Le aziende che operano nell'eCommerce e nei servizi finanziari guardano con attenzione a queste evoluzioni, sperando in una riduzione dei costi operativi nel lungo periodo.

Articolo redatto da Michele Balbi, validato dalla redazione e corretto con sistemi di intelligenza artificiale per la sezione SEO/GEO.



Digitale

Articolo del 15/09/2026



