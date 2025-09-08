Mediobanca e l'offerta di Monte dei Paschi di Siena al momento della verità: avrà il 51%?



Dopo la scadenza odierna, il periodo tra il 16 e il 22 settembre vedrà una riapertura dei termini per consentire a MPS di incrementare ulteriormente la propria partecipazione. L'obiettivo, pur se ufficialmente accantonato pochi giorni fa, resta quel 66,7% che aprirebbe le porte alla convocazione di un'assemblea straordinaria e, di conseguenza, alla potenziale fusione bancaria tra le due entità. Una mossa che creerebbe un nuovo gigante nel sistema creditizio del Paese.

Alla chiusura della giornata di venerdì, le adesioni avevano già superato il 45,8% del capitale. Tra i nuovi aderenti si segnala l'ingresso della famiglia Doris, la quale, attraverso Finprog, ha contribuito con quasi l'1% del capitale di Mediobanca. Fondamentale per stimolare queste adesioni è stato il rilancio dell'offerta. Inizialmente, MPS aveva proposto 2,533 azioni proprie per ogni titolo Mediobanca. A questa proposta, sono stati aggiunti 0,9 euro in contanti, trasformando di fatto l'operazione in un'OPAS.



Il corrispettivo unitario è così salito a 16,334 euro per ogni azione di Piazzetta Cuccia. Il controvalore monetario implicito complessivo dell'offerta si attesta a circa 13,5 miliardi di euro, dei quali 12,8 miliardi sono da considerarsi come corrispettivo iniziale in azioni – calcolato sul prezzo ufficiale delle azioni MPS alla data di riferimento – e circa 0,75 miliardi come corrispettivo in denaro, come specificato dall'istituto toscano.

Nonostante il rilancio, il Consiglio di amministrazione di Mediobanca ha ribadito giovedì scorso il suo parere negativo sull'offerta. L'organo di gestione ha ritenuto l'operazione "priva di razionale industriale e di convenienza per gli azionisti" di Piazzetta Cuccia. Secondo i consiglieri, "il rilancio non è di per sé sufficiente, anche alla luce dei rischi di dissinergie e di distruzione di valore che caratterizzano l'offerta a mutare la precedente valutazione di non congruità e inadeguatezza". Ciononostante, il raggiungimento del 51% del capitale di Mediobanca appare comunque un obiettivo realistico per Monte dei Paschi di Siena.





Le percentuali in gioco assumono un'importanza strategica. Maggiore sarà la quota di capitale che Monte dei Paschi di Siena riuscirà a raccogliere durante il periodo di offerta e la successiva riapertura dei termini, più solide saranno le basi per procedere con un'integrazione rapida e ben orchestrata. Questo permetterebbe di capitalizzare sulle stimate sinergie per 700 milioni di euro e di valorizzare i benefici delle DTA (Deferred Tax Assets) che la banca senese ha in portafoglio. Un controllo più esteso servirebbe anche a fornire maggiori garanzie alla Banca Centrale Europea (BCE). L'autorità di vigilanza, nel dare il via libera all'operazione, ha richiesto all'istituto toscano di presentare, entro sei mesi dalla chiusura dell'OPAS, dettagli precisi sulla futura governance e sulle modalità di gestione, oltre a come verranno rispettate le soglie autorizzative. La determinazione delle quote azionarie acquisite influenzerà profondamente il futuro assetto e la direzione strategica di una delle più antiche banche italiane.



