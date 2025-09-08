La tempesta politica in Francia scuote l'Europa: effetti a catena sui mercati



Moody's aveva già declassato il rating della Francia dopo il crollo del precedente governo, avvenuto lo scorso anno. Un ulteriore declassamento sarebbe un colpo pesante, spingendo il paese verso una valutazione inferiore e aumentando il rischio di vendite forzate delle sue obbligazioni, già sotto pressione. I rendimenti dei titoli di Stato a 30 anni della Francia hanno raggiunto, la scorsa settimana, livelli che non si vedevano dal giugno 2009, mentre gli investitori mostravano forte preoccupazione per le prospettive fiscali e l'inarrestabile pantano politico. I tassi di prestito a lungo termine per il governo stanno aumentando rapidamente. In questo contesto di rendimenti in ascesa, anche il Giappone ha vissuto il suo momento di incertezza. I titoli di Stato giapponesi hanno registrato movimenti contenuti, nonostante le dimissioni del primo ministro Shigeru Ishiba nel fine settimana. Questo evento apre la strada a una serie di incertezze fiscali, complicando il percorso della politica monetaria della Banca del Giappone.



La principale agitazione si è manifestata sullo yen, che ha subito un forte calo generalizzato, mantenendosi comunque prossimo al livello di 148 contro il dollaro statunitense. La debolezza dello yen ha favorito l'andamento del Nikkei, che si è spinto poco al di sotto del picco record raggiunto il mese precedente. Lo yen giapponese si è indebolito significativamente nei confronti del dollaro statunitense subito dopo le dimissioni del primo ministro Ishiba, recuperando successivamente parte del terreno perduto. Gli operatori di mercato non hanno certezze riguardo alla prossima mossa sui tassi di interesse da parte della Banca del Giappone. Gli investitori, infatti, sono preoccupati che il prossimo primo ministro possa essere un sostenitore di politiche fiscali e monetarie più espansive, come ad esempio la veterana del Partito Liberal Democratico, Sanae Takaichi. Tutto ciò ha annebbiato quello che avrebbe potuto essere un lunedì euforico per gli asset più rischiosi.



L'ultimo rapporto sul mercato del lavoro statunitense, infatti, ha rafforzato le aspettative di un taglio dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve, atteso nella prossima riunione. L'unica domanda che rimane da chiarire è se si tratterà di un taglio di 25 punti base o di un più consistente taglio di 50 punti base. Il rapporto sull'inflazione statunitense, previsto per giovedì, sarà determinante in questo dibattito cruciale per Wall Street e i mercati globali.