La Corte dei Conti europea chiede una flessibilità di bilancio più semplice e “intelligente”



E che Francia e Germania siano in crisi è solo un fattore accidentale. Questi principi contabili erano però inossidabili quando nei guai c'era l'Italia!

I bilanci a lungo termine dell'UE, conosciuti come Quadri Finanziari Pluriennali (QFP), coprono generalmente un arco di sette anni. La flessibilità in questo contesto permette di spostare risorse tra diverse priorità o esercizi finanziari, oltre a consentire un aumento delle dotazioni iniziali. La capacità dell'UE di rispondere a svariate sfide è indubbia, grazie proprio agli strumenti di flessibilità. Ciononostante, il loro impiego non è sempre lineare; si notano sovrapposizioni e l'ordine di utilizzo risulta poco trasparente. Un sistema semplice ed efficace è fondamentale per assicurare che l'UE possa gestire prontamente le crisi future.

La Commissione europea, per il periodo 2021-2027, aveva proposto di incrementare questa flessibilità. Questa scelta era dettata dall'ampio ricorso a tali strumenti nel settennato precedente, impiegati per reagire a sfide senza precedenti, come le tensioni nelle regioni vicine all'UE o i grandi flussi migratori.



Ma la Corte dei Conti europea ha rilevato che questa proposta non poggiava su un'analisi abbastanza approfondita delle reali necessità e dei rischi per il bilancio UE. Per esempio, nel caso delle calamità naturali, sarebbe stata utile un'indagine prospettica o basata sulle tendenze. Per il prossimo QFP, la Corte dei Conti europea suggerisce di supportare la creazione di nuovi strumenti di flessibilità con dati precisi sulla probabilità e sull'impatto potenziale degli eventi da affrontare, accompagnati da una valutazione accurata del quadro di flessibilità già esistente.

Gli auditor hanno esaminato l'impiego degli strumenti di flessibilità per il periodo 2021-2024, constatandone un utilizzo estensivo. Le risorse sono state mobilitate non solo per affrontare emergenze immediate, quali le crisi umanitarie o le catastrofi naturali, ma anche per rispondere a esigenze in continua evoluzione. Un esempio lampante sono state le perturbazioni del mercato dell'energia, conseguenza diretta della guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina, o il rapido aumento dell'inflazione.



In alcuni casi, la flessibilità è stata attivata anche in assenza di un evento imprevisto scatenante.

Si è riscontrata l'assenza di un meccanismo specifico per attivare un vero e proprio bilancio di crisi, o per ammortizzare costi imprevisti come interessi più elevati sui prestiti o l'impatto dell'inflazione sui costi dei programmi. Anche se gli eventi e i criteri per l'uso della flessibilità non sono sempre definiti in modo stringente dalla normativa, finanziare un'ampia gamma di esigenze può ridurre le somme disponibili proprio quando si manifestano le vere emergenze e crisi. C'è di più: alcuni strumenti di flessibilità sono stati sistematicamente esauriti nella prima parte del periodo di bilancio. Questa pratica ha ridotto drasticamente le risorse disponibili per gli anni successivi.

In generale, le riserve per eventi imprevisti nei bilanci nazionali si aggirano solitamente tra il 2% e il 3% della spesa complessiva. Paragonando questi valori con i meccanismi del bilancio UE, che possiede caratteristiche peculiari, si osserva che gli importi impiegati nell'ambito della flessibilità sono stati complessivamente in linea con tali parametri.



I fondi inizialmente previsti per i margini e gli strumenti speciali avevano permesso un incremento della spesa di bilancio per il ciclo 2021-2027 fino al 2,4%, equivalenti a circa 26 miliardi di euro. Queste possibilità di flessibilità sono poi cresciute fino al 2,6% della spesa totale, raggiungendo circa 28 miliardi di euro. Nondimeno, due nuovi strumenti, non inclusi nell'analisi di questo audit della Corte dei Conti europea, sono stati successivamente introdotti:

- uno destinato a coprire gli incrementi inattesi degli interessi passivi sui prestiti presi per finanziare NextGenerationEU, il fondamentale pacchetto di ripresa post-pandemia;

- l'altro per finanziare lo Strumento per l'Ucraina, introdotto di recente per supportare il Paese.



