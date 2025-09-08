L'Inglese nel Business: da competenza accessoria a necessità strategica



Questo gap si traduce in opportunità mancate concrete: secondo McKinsey, le PMI italiane perdono mediamente il 18% delle opportunità di business internazionale a causa di barriere linguistiche.



Non si tratta di una questione meramente comunicativa, ma di accesso a ecosistemi di conoscenza e innovazione. L'85% della letteratura scientifica e tecnica è pubblicata in inglese, così come il 90% delle startup unicorn comunica prioritariamente in questa lingua. Restare fuori da questi circuiti significa limitare la propria capacità di innovare e competere.

L'Inglese come moltiplicatore di opportunità

I numeri raccontano una storia chiara. Uno studio di Harvard Business Review su 2.000 professionisti europei dimostra che la padronanza dell'inglese business correlata direttamente con:



Velocità di carriera: I manager bilingui raggiungono posizioni senior mediamente 3,2 anni prima dei colleghi monolingui.



Mobilità professionale: Il 67% delle promozioni internazionali coinvolge professionisti con competenze linguistiche certificate.







Network professionale: I professionisti fluenti in inglese sviluppano reti di contatti del 40% più ampie.



Ma l'impatto va oltre l'individuo. Le aziende che investono nella formazione linguistica dei propri team vedono miglioramenti misurabili: riduzione del 25% dei tempi di negoziazione internazionale, incremento del 19% nella capacità di attrarre talenti globali, crescita del 28% nell'efficacia delle partnership strategiche.

Oltre la comunicazione: pensare in Inglese Business

La vera competenza linguistica nel business non si limita alla "fluency" conversazionale, ma include la capacità di padroneggiare registri comunicativi specifici. Saper presentare un business case, modulare il tono in una trattativa complessa, gestire conflitti in team multiculturali sono competenze che richiedono una formazione mirata e specialistica.



Secondo uno studio della Cambridge Business School, i leader più efficaci in contesti internazionali non sono necessariamente i più fluenti, ma quelli che padroneggiano le dinamiche comunicative interculturali e il linguaggio tecnico del proprio settore.





Burlington English: competenze che fanno la differenza

In questo scenario, Burlington English ha sviluppato un approccio formativo che va oltre l'insegnamento linguistico tradizionale. La nostra metodologia integra:



Specializzazione settoriale: Ogni percorso è costruito sul linguaggio specifico del vostro business, dal legal English per studi legali al technical English per l'industria.



Competenze interculturali: Non solo lingua, ma comprensione delle dinamiche comunicative nei diversi contesti culturali business.



Apprendimento situazionale: Simulazioni di scenari reali, dalla gestione di crisi aziendali alle presentazioni in board internazionali.



Certificazione Vtest: Validazione oggettiva delle competenze raggiunte attraverso standard riconosciuti globalmente.



Flexibility executive: Formazione progettata per integrarsi nei ritmi aziendali, con moduli intensivi e supporto digitale continuo.







La trasformazione digitale e la globalizzazione hanno accelerato la necessità di competenze linguistiche avanzate. Chi investe oggi in queste competenze si posiziona strategicamente per le sfide future.



Per questo, Burlington English propone un'opportunità esclusiva: i nostri corsi sono in promo con uno sconto fino al 40% per chi si iscrive entro il mese di settembre.



Perché il vostro successo non può dipendere dalle barriere linguistiche.