I top manager di Agosto 25: la classifica Top Manager Reputation



Al primo posto, con un punteggio di 85.95, troviamo Pier Silvio Berlusconi. La sua abilità nel conquistare Prosiebensat ha posto le basi per la nascita di un nuovo colosso mediatico capace di raggiungere trecento milioni di spettatori in Europa, un'operazione che ridefinisce gli equilibri del settore. Stabilmente al secondo posto si conferma Claudio Descalzi, amministratore delegato di Eni, con un punteggio di 85.85. Sotto la sua guida, l'azienda energetica ha registrato profitti semestrali superiori ai due miliardi e mezzo di euro, un risultato che evidenzia una gestione robusta e lungimirante, cruciale in un contesto globale complesso. Il podio è completato da Carlo Messina, amministratore delegato di Intesa Sanpaolo, che con 85.29 punti ha superato le stime degli analisti. L'utile semestrale netto della banca ha raggiunto l'impressionante cifra di cinque miliardi e duecento milioni di euro, segnando una performance finanziaria di eccellenza. Subito fuori dal podio, ma in netta risalita al quarto posto, troviamo Andrea Orcel, alla guida di UniCredit, con 84.27 punti.



La sua gestione ha portato la banca a superare i cento miliardi di euro di capitalizzazione, segnando un semestre record e palesando l'intenzione di rafforzare ulteriormente la presenza in Commerzbank. Al quinto posto si posiziona Renato Mazzoncini, amministratore delegato di A2A, con 79.91 punti, riconoscendo la solidità della sua leadership. Il sesto posto è occupato da Matteo Del Fante, amministratore delegato di Poste Italiane, che ha guadagnato ben quattro posizioni raggiungendo 79.55 punti. Questo sprint è alimentato da utili in crescita del quattordici percento, trainati soprattutto dai servizi finanziari e da BancoPosta, settori chiave per la diversificazione del gruppo. Luca de Meo si attesta al settimo posto con 79.40 punti, mentre Urbano Cairo conferma la sua ottava posizione con 76.99 punti, seguito da Alessandro Benetton che chiude la nona piazza con 76.97 punti. Un balzo in avanti di una posizione porta Stefano Donnarumma, amministratore delegato di FS Italiane, al decimo posto con 73.53 punti.



I ricavi semestrali sotto la sua direzione hanno toccato quota otto miliardi e duecento milioni di euro, un incremento significativo rispetto all'anno precedente. Proseguendo nella classifica, troviamo ulteriori dimostrazioni di eccellenza.

Cristina Scocchia, amministratore delegato di Illy, sale di tre posizioni all'undicesimo posto con 69.98 punti, testimoniando risultati in crescita nonostante l'impatto dei rincari sulle materie prime.

Giuseppina Di Foggia, AD di Terna, mantiene stabile la dodicesima posizione con 69.72 punti.

Pierroberto Folgiero, amministratore delegato di Fincantieri, guadagna due posizioni, arrivando al tredicesimo posto con 69.70 punti; l'azienda da lui guidata presenta conti in crescita, prosegue il suo rally in borsa e annuncia un nuovo piano industriale entro l'anno, con una priorità strategica rivolta alla difesa.

Luca Dal Fabbro, presidente di Iren, sale di due posizioni al quattordicesimo posto con 69.28 punti.

Flavio Cattaneo, amministratore delegato di Enel, guadagna tre posizioni, raggiungendo la quindicesima piazza con 69.18 punti, grazie a una semestrale in crescita.





Al sedicesimo posto, con un balzo di ben sei posizioni, si colloca Giuseppe Castagna, amministratore delegato di Banca BPM (69.08 punti), che in questi mesi di "risiko" ha saputo rafforzare in modo marcato la propria leadership. Completano la top venti una serie di nomi che continuano a distinguersi per le loro performance e la loro visione strategica: Pietro Labriola (67.86), Gian Maria Mossa (67.80), Brunello Cucinelli (67.35) e Francesco Milleri (66.28). Non solo le prime posizioni, ma anche altre figure hanno mostrato una notevole crescita nella reputazione. Tra coloro che hanno scalato in modo significativo la classifica si annoverano:

- Roberto Cingolani (22° posizione, +6);

- Luigi Lovaglio (24° posizione, +15), impegnato nel rilancio di Mediobanca;

- Stephan Winkelmann (35° posizione, +10);

- Claudio Andrea Gemme (50° posizione, +16);

- Il presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta (73° posizione, +11).



Questi risultati sottolineano come la capacità di leadership, la visione strategica e la realizzazione di operazioni decisive siano elementi fondamentali per costruire e mantenere una reputazione solida nel complesso mondo degli affari, anche nei periodi di apparente calma estiva. I manager che oggi guidano le principali aziende italiane non si limitano a gestire l'ordinario; essi creano valore, anticipano le sfide e definiscono il futuro del panorama economico italiano, dimostrando che l'eccellenza non conosce stagioni.