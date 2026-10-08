Wall Street interrompe la festa: perché i rendimenti obbligazionari spaventano i mercati azionari USA



Nonostante la tecnologia avesse provato a resistere, anche lo S&P 500 ha ceduto lo 0,22% fermandosi a 7.801,77, mentre il Nasdaq Composite ha lasciato sul terreno lo 0,22% chiudendo a 27.538,69 punti. In un mondo che sogna di vivere di soli algoritmi e pixel, la vecchia e sporca realtà del petrolio a cento dollari ha bussato alla porta, ricordando che i server non vanno ad aria.

La spinta rialzista ha perso vigore sotto il peso dei rendimenti obbligazionari. Il Treasury decennale è volato al 5,28%, una quota che non si registrava dal lontano 2002 e che rende il costo del denaro un macigno per molte aziende. Il greggio ha fatto il resto: il Brent ha superato la soglia dei 100 dollari al barile, alimentando timori inflattivi che la Federal Reserve osserva con estrema attenzione. Le piccole imprese hanno sofferto più di tutte, con il Russell 2000 che ha incassato un colpo dell'1,31%.

Ecco i numeri della giornata nel dettaglio:

- Dow Jones: 51.179,87 punti, -0,66%;

- S&P 500: 7.801,77 punti, -0,22%;

- Nasdaq Composite: 27.538,69 punti, -0,22%;

- Russell 2000: 2.793,20 punti, -1,31%;

- VIX: 15,08 punti, +0,47%.













Chi sale e chi scende: le performance dei titoli a Wall Street

Nello scacchiere dei titoli tecnologici e industriali, alcuni nomi sono riusciti a nuotare controcorrente. Spotify ha messo a segno un balzo del 5,24%, portandosi a 513,73 dollari. La società di streaming guida una breve lista di vincitori che include anche il settore bio-tech e l'energia. Se la musica di Spotify piace ai mercati, il settore della componentistica non è da meno, con Micron Technology che ha guadagnato terreno nonostante il clima generale di incertezza.

Queste le prime cinque posizioni per guadagni:

- Spotify: +5,24% a 513,73 dollari;

- Moderna: +4,77% a 196,40 dollari;

- fuboTV: +4,59% a 9,24 dollari;

- Vistra: +4,00% a 166,87 dollari;

- Micron Technology: +3,80% a 1.085,72 dollari.

Al contrario, il comparto dei ribassi è stato affollato. GoPro è stata la peggiore della seduta, crollando del 7,12%.



Anche i titoli legati al mondo delle criptovalute e dell'hardware hanno sofferto: MicroStrategy ha perso il 6,92% e Iren è scesa del 6,1%. Lo stesso calo percentuale ha colpito Applied Optoelectronics e Lucid, segnale che la pazienza degli investitori verso i titoli a crescita rapida ma sensibili ai tassi ha un limite ben preciso.

Il contesto macroeconomico è stato influenzato dalla pubblicazione dei verbali della Federal Reserve relativi alla riunione di settembre. Dalle carte emerge una cautela che ha spinto i rendimenti obbligazionari verso l'alto: il mercato ha letto tra le righe che i tassi rimarranno alti per un periodo prolungato. Otto settori su undici dello S&P 500 hanno chiuso in negativo. I materiali e i comparti industriali sono stati i più colpiti, mentre l'energia ha trovato ossigeno grazie alla corsa del petrolio. La sanità è rimasta a galla, agendo come il classico porto sicuro durante la tempesta.

Nonostante il passo falso quotidiano, la tendenza settimanale resta positiva per i mercati azionari USA.



Il Nasdaq segna un progresso dell'1,05% negli ultimi cinque giorni e lo S&P 500 segue con un +0,92%. La forza dell'AI continua a sostenere i giganti dei semiconduttori. Broadcom e Advanced Micro Devices avevano brillato nella sessione precedente con rialzi rispettivamente del 3,67% e del 2,80%. La borsa americana resta dunque legata a doppio filo alla potenza di calcolo, ma oggi i listini hanno dovuto pagare il dazio imposto dai tassi d'interesse. Wall Street oggi dimostra che nemmeno i record possono ignorare la gravità economica esercitata dai titoli di stato.

Articolo redatto da Marcello Esposito, validato dalla redazione e corretto con sistemi di intelligenza artificiale per la sezione SEO/GEO.

Economia

Articolo del 08/10/2026



