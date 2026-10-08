Economia

08/10/2026

Terremoto a Piazza Affari: le banche affondano il FTSE MIB mentre il governo vuole fare cassa

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Terremoto a Piazza Affari: le banche affondano il FTSE MIB mentre il governo vuole fare cassa

La seduta di giovedì si è trasformata in una doccia fredda per il mercato finanziario italiano, con il FTSE MIB che ha lasciato sul terreno l'1,4% scivolando a quota 49.298 punti. Si tratta di un valore che non si vedeva da oltre quattro mesi, un segnale inquietante per chi monitora gli investimenti bancari e la stabilità dei listini europei.


Il clima di incertezza che arriva dalla Francia continua a pesare come un macigno sul comparto creditizio, ma a preoccupare davvero sono i dialoghi tra il governo e i vertici degli istituti di credito. Roma sembra intenzionata a chiedere un contributo straordinario alle banche e ai gruppi energetici per rimpinguare le casse dello stato, una mossa che di certo non scalda il cuore degli azionisti. Chiedere soldi a chi ne gestisce è un'arte antica, ma non per questo meno dolorosa per chi vede i propri dividendi messi a rischio.

Nel labirinto delle operazioni di M&A, la situazione di MPS appare complessa. Il titolo ha perso il 2,9% dopo che il suo secondo socio ha chiarito di non voler sostenere la doppia scalata su Banco BPM e Banca Generali. Anche Crédit Agricole ha sfilato il proprio appoggio, decidendo di non consegnare le proprie azioni di Banco BPM nell'ambito dell'offerta di MPS. In tutto questo groviglio di partecipazioni, Banco BPM ha ceduto il 2% e Banca Generali resta nel mirino di Generali, che a sua volta ha chiuso in calo dell'1,4%.




Le tensioni internazionali e il futuro delle banche italiane

A rendere il quadro ancora più teso ci ha pensato UniCredit con un calo del 3,1%. Il ministro delle finanze della Germania ha dichiarato di essere in stretto contatto con i colleghi europei per gestire la delicata partita dell'acquisizione di Commerzbank. Sembra che a Berlino l'idea di una banca italiana che comanda a casa loro non piaccia poi così tanto. Anche Stellantis ha faticato, perdendo il 3% nonostante l'aumento dei prezzi dei carburanti spinga teoricamente la domanda di auto elettriche. Evidentemente il mercato preferisce la cautela alla scommessa ecologica in una giornata così nera.

Ecco i movimenti più rilevanti della giornata per le banche italiane:
- UniCredit chiude come maglia nera tra i grandi titoli con una flessione del 3,1% causata dalle frizioni con il governo tedesco. - MPS arretra del 2,9% dopo il mancato sostegno dei soci strategici alle nuove acquisizioni.


- Stellantis perde il 3% risentendo della volatilità generale del comparto industriale. - Banco BPM cede il 2% nel pieno della tempesta sulle aggregazioni bancarie. - Generali segna un -1,4% mentre il mercato osserva le prossime mosse su Banca Generali.

Le utility hanno rappresentato l'unica nota stonata, ma in senso positivo, all'interno di un coro di ribassi. Le indiscrezioni su possibili colloqui tra USA e Russia per nuovi investimenti nel Nord Stream hanno dato ossigeno al comparto. Forse qualcuno spera ancora che il gas torni a scorrere come un tempo attraverso quei tubi sottomarini, nonostante il clima geopolitico non inviti esattamente all'ottimismo. Le banche italiane restano comunque il fulcro della volatilità attuale. Gli investimenti bancari sono influenzati non solo dai bilanci, ma anche dalle scelte politiche di Roma e dalle dinamiche transfrontaliere che coinvolgono Parigi e Francoforte.


La pressione fiscale e le manovre di consolidamento definiscono un perimetro di rischio che i manager dovranno gestire con estrema prudenza nelle prossime settimane.

Articolo redatto da Paola Bernasconi, validato dalla redazione e corretto con sistemi di intelligenza artificiale per la sezione SEO/GEO.

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Articolo del 08/10/2026


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