

La nuova edizione 2026 della classifica Fortune 100 Best Companies to Work For in Europe, curata da Great Place to Work, mette nero su bianco questa realtà analizzando i migliori ambienti di lavoro in Europa. Sono state raccolte le opinioni di 1,2 milioni di collaboratori in tutto il continente per capire quali organizzazioni meritino davvero il podio della qualità professionale.

Il settore dell'Information Technology domina la scena con il 28% delle presenze totali, confermandosi il motore trainante dell'innovazione organizzativa. Seguono i servizi finanziari e le assicurazioni al 14%, mentre i servizi professionali coprono il 12% del campione esaminato. Curiosamente, nonostante la digitalizzazione estrema, l'ospitalità riesce a mantenere la vetta assoluta della graduatoria. Ecco le prime cinque posizioni della classifica europea:

- Hilton (ospitalità);

- AbbVie (biotecnologie e farmaceutica);

- DHL (trasporti);

- Cisco (Information Technology);

- Specsavers (retail).













L'Italia riesce a piazzare due pedine importanti in questa complessa scacchiera competitiva. Chiesi, colosso del comparto biotecnologico e farmaceutico, conquista un onorevole 21° posto. Più in basso, al 69° gradino, troviamo Bending Spoons, l'azienda milanese che ha scalato le vette dello sviluppo software mondiale. Vedere solo due realtà italiane in un elenco di cento nomi può sembrare poco, e forse lo è. Ci rassicura però sapere che la qualità nostrana non è un miraggio, anche se a volte sembra che in certe aziende italiane la riunione per decidere il colore delle penne duri più della progettazione di un lancio spaziale.

Strategie di employee retention e crescita del business

Investire nella cultura interna paga sempre. Le aziende che scelgono di mettere le persone al centro ottengono performance di business superiori e una classifica Fortune 100 Europe che riflette questa solidità. Le strategie di employee retention non sono più un optional per i dipartimenti HR, ma una necessità per sopravvivere alla competizione globale.



"Un grande ambiente di lavoro non dipende dalla dimensione o dal settore, ma dalla fiducia che i leader sanno costruire ogni giorno con le persone. Chiesi e Bending Spoons dimostrano che anche dall’Italia si può competere ai massimi livelli in Europa." Queste sono le parole di Beniamino Bedusa, presidente di Great Place to Work Italia. Egli sottolinea come la sfida principale sia rendere questi risultati meno eccezionali e più sistematici per l'intero sistema produttivo.

Le organizzazioni che si distinguono sono quelle dove la comunicazione è chiara e le azioni corrispondono alle promesse fatte. L'uso dell'AI nei processi interni sta cambiando la gestione operativa, ma il fattore umano resta il perno del successo nell'eCommerce e nei servizi avanzati. Le imprese inserite nella lista operano in nazioni come Francia, Germania, Spagna o Regno Unito e devono contare almeno 500 dipendenti. I dati dimostrano che la fiducia non è solo una questione di clima interno.



Si tratta di una scelta di business precisa che favorisce l'agilità e la capacità di adattamento in mercati sempre più fluidi e difficili da prevedere.

Per competere con giganti come Allianz o Salesforce, le imprese italiane devono fare della fiducia dei collaboratori una priorità strategica. Non basta dichiarare dei valori, bisogna viverli quotidianamente in ogni livello della gerarchia aziendale. Il mercato del lavoro europeo chiede trasparenza. Chi saprà ascoltare i propri dipendenti riuscirà a scalare le prossime edizioni della classifica, dimostrando che l'Italia ha tutte le carte in regola per primeggiare accanto alle potenze economiche di Europa e USA.

Articolo redatto da Roberto Marini, validato dalla redazione e corretto con sistemi di intelligenza artificiale per la sezione SEO/GEO.

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Articolo del 08/10/2026



