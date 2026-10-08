La sfida dei giganti dell'AI ai titoli di stato e il nuovo ordine del debito



Il settore dell'AI sta cambiando i pesi della finanza globale, drenando risorse che un tempo erano destinate quasi esclusivamente ai tesori nazionali.

La fame di silicio non conosce soste. SpaceX, l'azienda guidata da Elon Musk, punta a emettere 30 miliardi di dollari in debito investment grade, a cui si sommano 10 miliardi di linee di credito bancarie. Questi capitali servono per acquistare i chip prodotti da Nvidia. Si osserva un meccanismo circolare quasi bizzarro: Nvidia possiede una partecipazione di circa 21 miliardi proprio in SpaceX. In pratica, il fornitore finanzia il cliente per permettergli di comprare i propri prodotti. Forse fare troppi soldi non basta più a rassicurare i mercati, o forse i trader hanno solo bisogno di un caffè più forte per capire questi incastri.

I dati principali di questa rivoluzione finanziaria mostrano volumi senza precedenti:

- Broadcom mette sul piatto 50 miliardi per l'infrastruttura di OpenAI;

- SpaceX richiede un totale di 40 miliardi tra obbligazioni e prestiti;

- Nvidia detiene una quota da 21 miliardi di dollari in SpaceX;

- Samsung prevede un utile operativo di 80 miliardi di dollari;

- Il rendimento dei titoli decennali degli USA si attesta al 5,31%.













Questa architettura finanziaria solleva dubbi sulla reale natura del rischio. Il pericolo tipico delle azioni si sta trasferendo nel comparto del credito. I CDS a cinque anni relativi a SpaceX sono aumentati di 15 punti base, toccando un nuovo record di tensione. Mentre le imprese assorbono liquidità, i tassi dei titoli pubblici tornano a salire. In Asia il rendimento decennale americano ha sfiorato il 5,36% in vista di aste sui trent'anni che potrebbero arrivare al 5,70%.

Il problema risiede nella competizione per i capitali. I governi devono gestire deficit cronici, spese per la difesa e l'invecchiamento dei cittadini, ma devono farlo mentre le aziende private offrono rendimenti competitivi. La Francia osserva questa evoluzione con il fiato sospeso. Persino Samsung, nonostante un utile operativo quasi nove volte superiore rispetto all'anno precedente, ha subito una flessione del titolo dell'1,3%.

L'attenzione si sposta ora sui dati macroeconomici della Germania e sugli interventi dei banchieri centrali come Waller, Lane e Pill.



La domanda di finanziamento AI sta ridisegnando i confini del mercato del debito corporate a scapito delle emissioni sovrane. Non è più solo una questione di chip, ma di chi riuscirà a finanziare la prossima fase dell'economia mondiale senza far saltare il banco.

Articolo redatto da Marisa Baresi, validato dalla redazione e corretto con sistemi di intelligenza artificiale per la sezione SEO/GEO.

L'immagine è stata rielaborata con l'intelligenza artificiale

Business

Articolo del 08/10/2026



