La scommessa di Google Cloud: l'agente Gemini trasforma ogni ufficio in un centro AI



Non servono più lunghe catene di istruzioni. Adesso basta indicare un obiettivo e lasciare che il sistema pianifichi il lavoro, utilizzi le competenze necessarie e restituisca un risultato finito. Forse tra poco dovremo chiederci se resterà almeno il gusto di premerlo, quel tasto invio.

L'automazione aziendale AI entra nel vivo con un unico centro di comando

L'idea alla base di questa evoluzione è la semplificazione estrema. Thomas Kurian ha spiegato chiaramente la visione del gruppo: “L’agente pianifica il lavoro, utilizza competenze e strumenti, si connette ai sistemi aziendali e restituisce un risultato completo e pronto all’uso, direttamente nei documenti, nella posta in arrivo e negli ambienti di sviluppo già utilizzati quotidianamente”. Questa automazione aziendale AI si manifesta attraverso un'interfaccia singola che promette di abbattere i silos informativi. Non importa se vi muovete su Android, iOS, Windows o Mac. Gemini mantiene una memoria persistente di ogni attività.











Se chiudete il computer a metà di un processo complesso, lui continua a lavorare nel cloud. Al vostro ritorno troverete la pratica evasa. Il sistema si appoggia su pilastri tecnici che garantiscono una efficienza operativa digitale senza precedenti per le soluzioni Cloud B2B:

- un agente unificato capace di gestire chat, obiettivi autonomi e generazione di codice;

- accesso universale da qualsiasi piattaforma come Slack o Microsoft 365;

- esecuzione persistente che non si interrompe allo spegnimento del dispositivo;

- orchestrazione multi-agente per scomporre compiti complessi in sotto-attività coordinate. Le imprese possono persino creare dei veri e propri colleghi digitali con identità dedicate. Immaginate un collaboratore che risponde a una email con il dominio aziendale, accede ai file necessari e non chiede mai ferie. È una prospettiva affascinante, ma speriamo solo che non inizi a lamentarsi per il troppo lavoro durante il weekend.

Integrazione Workspace e gestione intelligente dei dati aziendali

La vera forza di questa strategia risiede nella integrazione Workspace profonda.



Gemini vive dentro Gmail, Drive e Documenti. Conosce i vostri impegni su Calendar e sa chi sono i membri del team su Chat. Se chiedete di organizzare una riunione, lui non si limita a ricordarvelo: identifica i partecipanti corretti analizzando le conversazioni precedenti, controlla le disponibilità di tutti e invia le convocazioni. Opera su tre livelli distinti: l'assistenza personale, la delega proattiva per i messaggi urgenti e il ruolo di membro attivo del team. Per chi si occupa di aspetti tecnici, le novità toccano il data engineering e il machine learning. Gli ingegneri possono descrivere un risultato desiderato e l'agente genera autonomamente codice PySpark. Gli utenti business hanno invece la possibilità di creare report in tempo reale collegandosi a BigQuery. Tutto questo avviene in un ambiente protetto chiamato Agent Sandbox, dove ogni azione è tracciata e soggetta a permessi granulari approvati dai responsabili della sicurezza.



La governance non viene sacrificata sull'altare della velocità:

- identità gestita per ogni agente con log delle attività;

- autorizzazioni basate sui ruoli tramite standard OAuth;

- monitoraggio in tempo reale attraverso Agent Gateway. Sotto il cofano di questa macchina imponente gira l'AI Hypercomputer di Google Cloud. Grazie ai nuovi sistemi TPU 8i, il rapporto tra prezzo e prestazioni è migliorato dell'80% rispetto al passato. Questo significa che gestire processi complessi costa meno ed è più rapido. La scelta del modello è flessibile: si può usare Argon per i ragionamenti difficili, Flash per la velocità o Gemma per i carichi più leggeri. L'architettura è pensata per durare, permettendo di cambiare il motore senza dover ricostruire tutta la carrozzeria dei dati aziendali.

Articolo redatto da Giampaolo Achilli, validato dalla redazione e corretto con sistemi di intelligenza artificiale per la sezione SEO/GEO.



Digitale

Articolo del 08/10/2026



