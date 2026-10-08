La grande corsa al silicio e il ritorno del petrolio: chi sta davvero comprando il futuro



Non è una questione di codice elegante. Si tratta di cemento, energia e debiti miliardari che sfidano la gravità finanziaria.

Elon Musk ha deciso di alzare la posta in modo quasi spericolato. La sua azienda SpaceX si prepara a scuotere il mercato obbligazionario corporate con una richiesta di finanziamento da 40 miliardi di dollari. L'obiettivo è uno solo: fare incetta di chip prodotti da Nvidia. Questa mossa segue un altro debito da 25 miliardi emesso solo pochi mesi fa. Il mercato ha reagito con un brivido di freddo, facendo scendere il valore dei bond e del titolo azionario. C'è chi si chiede se lanciare data center nello spazio sia una visione geniale o solo una costosissima fantasia fantascientifica pagata a caro prezzo. In fondo, accumulare decine di miliardi di debiti per i componenti di un fornitore esterno somiglia molto a una scommessa totale.

Dall'altra parte dell'oceano, la Cina risponde trasformando la steppa in una fonderia di calcolo senza precedenti. In Mongolia Interna sta nascendo quella che molti chiamano una Disneyland per data center.











Un esempio quasi surreale è quello della società Zed Data: hanno preso una vecchia scuola superiore chiusa e hanno colato cemento nel cortile per ospitare server. È la nuova economia cinese: meno studenti nelle aule e più processori che ronzano giorno e notte.

Le infrastrutture AI di Pechino godono di vantaggi competitivi enormi:

- terreni immensi a costi irrisori;

- una capacità eolica che rappresenta la metà di quella nazionale;

- elettricità a prezzi stracciati per alimentare colossi come Huawei e Alibaba;

- il sostegno diretto del governo per superare il divario con gli Stati Uniti;

- la presenza di nuovi attori dinamici come DeepSeek.

Ma persino questa macchina da guerra ha i suoi punti deboli. Il blocco delle esportazioni deciso da Washington rende difficile trovare i chip necessari. Molte di queste enormi cattedrali tecnologiche rischiano di restare gusci vuoti se le fonderie nazionali non riusciranno a produrre abbastanza silicio.



Poi c'è il problema dell'acqua. Raffreddare migliaia di server in una regione arida non è esattamente una passeggiata, eppure la Cina tira dritto.

Le strategie energetiche industriali tra droni e barili

Mentre il mondo parla di transizione green, i signori del petrolio dimostrano un cinismo pragmatico che non lascia spazio a interpretazioni. A Londra, i vertici delle grandi compagnie energetiche sono stati chiari: il Medio Oriente rimane il centro del mondo. Non importa se ci sono droni che colpiscono le raffinerie o tensioni costanti tra Iran e Arabia Saudita. Per giganti come ConocoPhillips e Chevron, le riserve in Iraq sono troppo appetibili per essere ignorate.

Il motivo è semplice. Estrarre greggio in quelle zone costa pochissimo e la qualità è superiore. Le aziende pianificano su un orizzonte di trent'anni. Per loro, un conflitto locale è solo un inconveniente logistico da gestire con oleodotti alternativi che evitino lo Stretto di Hormuz.



Big Oil sta accumulando riserve per garantire forniture fino al 2040, convinta che il mondo avrà ancora fame di idrocarburi per decenni.

In questo quadro di espansione, l'Europa sembra invece ripiegata su se stessa. Il Regno Unito deve affrontare un buco da 12 miliardi di sterline causato dall'inflazione e dai costi energetici legati alle crisi mediorientali. Il governo laburista si prepara a tagli dolorosi e aumenti delle tasse. Anche la Francia preoccupa gli investitori. L'instabilità politica ha reso i suoi titoli di stato volatili, trascinando verso il basso anche i bond societari dei paesi vicini.

Eppure, dove la politica vede il baratro, i gestori di fondi vedono un affare. Molti stanno comprando debito europeo a sconto, scommettendo che l'Unione Europea non crollerà. La BCE ha chiarito che non correrà a salvare i singoli stati che non sanno gestire i propri conti, ma la finanza crede ancora nello scudo di Francoforte. Il mercato, cinico e veloce, continua a muovere capitali verso chi garantisce rendimenti, che si tratti di un giacimento iracheno o di un server sepolto nella sabbia della Mongolia Interna.



La corsa è aperta e nessuno sembra intenzionato a premere il freno.

Articolo redatto da Davide Rossi, validato dalla redazione e corretto con sistemi di intelligenza artificiale per la sezione SEO/GEO.

L'immagine è stata rielaborata con l'intelligenza artificiale

Economia

Articolo del 08/10/2026



