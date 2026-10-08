I migliori ETF per rendimento nell'arco di 10 anni e quelli che stanno crescendo ora



Vedere un rendimento che supera il 200% in dodici mesi fa quasi venire voglia di chiudere tutto e trasferirsi ai tropici, ma la finanza reale impone una lettura più fredda e distaccata dei numeri.

Il dominio dei semiconduttori ha riscritto le gerarchie dei mercati globali negli ultimi dieci anni, portando strumenti come il VanEck Semiconductor a vette difficilmente immaginabili nel 2016. La crescita è stata costante, quasi monolitica, trainata da una domanda di hardware che non ha conosciuto soste. Eppure, osservando l'orizzonte del 2026, si nota un movimento diverso, una sorta di danza cauta che sposta i capitali verso settori meno celebrati negli anni passati. La rotazione settoriale 2026 suggerisce che il valore si stia spostando verso l'energia e i titoli difensivi, mentre i giganti tecnologici iniziano a sentire il peso di valutazioni forse troppo generose.

L'analisi dei rendimenti storici su dieci e cinque anni





Guardando indietro, il settore tecnologico ha agito come un magnete per i profitti. Chi ha puntato sull'investimento in semiconduttori un decennio fa ha ottenuto risultati eccezionali, superando di gran lunga i benchmark tradizionali.











Questi i prodotti che hanno guidato la classifica per rendimento annualizzato negli ultimi 10 anni:

- VanEck Semiconductor SMH: 27,7% ;

- iShares Semiconductor SOXX: 24,8% ;

- ARK Next Generation Internet ARKW: 22,3% ;

- Vanguard Information Technology VGT: 21,8% ;

- Technology Select Sector SPDR XLK: 20,9% .

Il fondo VanEck Semiconductor ha tratto un vantaggio enorme dalla sua esposizione verso NVIDIA, un nome che ormai è sulla bocca di chiunque si occupi di B2B e infrastrutture digitali. Se accorciamo il tempo dell'analisi agli ultimi cinque anni, la musica non cambia molto, ma le percentuali diventano ancora più impressionanti. Il prodotto di VanEck sale al 40,89%, seguito a distanza dal SPDR Technology Select con il 22,67%. In questo lasso di tempo, però, l'oro ha iniziato a farsi spazio con il iShares Gold Trust e il SPDR Gold Shares, entrambi sopra il 18%. Il metallo prezioso resta il rifugio sicuro per eccellenza, anche se per molti investitori risulta eccitante quanto guardare l'erba che cresce.

La rotazione del 2026 e i nuovi protagonisti





Il biennio più recente ha mostrato segnali di stanchezza per i mega-cap della tecnologia.



Il 2026 si è aperto con una virata decisa verso il comparto energetico e i titoli value. Sette degli undici settori dello S&P hanno battuto l'indice generale, segno che la diversificazione sta tornando di moda dopo anni di dittatura del Nasdaq. I dati relativi al rendimento da inizio anno evidenziano questa tendenza in modo inequivocabile:

- Vanguard Energy VDE: +28,5% ;

- Vanguard Consumer Staples VDC: +6,4% ;

- Vanguard Mega Cap Value MGV: +6,3% .

Questo spostamento non è un caso isolato. Le tensioni geopolitiche, come quelle legate allo Stretto di Hormuz, hanno creato shock nell'offerta di petrolio, spingendo verso l'alto i titoli legati alle materie prime. Le aziende che operano nel eCommerce e nei servizi digitali devono ora fare i conti con costi energetici variabili e una logistica più complessa.

Performance esplosive nell'ultimo anno





Nonostante la rotazione verso il valore, alcuni segmenti specifici legati all'AI e ai chip hanno registrato balzi incredibili negli ultimi dodici mesi. Si tratta di numeri che ricordano i periodi di massima euforia speculativa, ma sono supportati da una crescita reale degli utili per azione.



Ecco i primi cinque per rendimento nel periodo 2025-2026:

- Invesco Semiconductors PSI: +212,94% ;

- Invesco PHLX Semiconductor SOXQ: +157,84% ;

- Invesco AI and Next Gen Software IGPT: +111,51% ;

- Invesco S&P SmallCap Information Technology PSCT: +99,91% ;

- Invesco WilderHill Clean Energy PBW: +98,35% .

Questi dati mostrano una concentrazione estrema. Il mercato premia l'innovazione pura e le aziende capaci di dominare la catena di approvvigionamento della nuova economia digitale. Ma attenzione: i multipli di borsa per i semiconduttori viaggiano tra le 43 e le 45 volte gli utili. È un terreno scivoloso dove il rischio di una correzione brusca è sempre presente, specialmente se le aspettative sull'intelligenza artificiale non dovessero tradursi immediatamente in ricavi tangibili per tutte le società del comparto.

Strategie per un portafoglio equilibrato





Costruire una strategia solida oggi significa bilanciare l'entusiasmo per la crescita con la prudenza necessaria per proteggere il capitale. I gestori più esperti suggeriscono di mantenere una base solida in strumenti ad ampio raggio come il Vanguard Information Technology o il Technology Select Sector SPDR, che offrono costi di gestione estremamente contenuti, spesso tra lo 0,08% e lo 0,09%.





Accanto a questa base si possono inserire elementi più aggressivi, i cosiddetti satelliti, puntando su ETF specializzati nei chip. Ma è la copertura a fare la differenza nel lungo periodo. L'inserimento di quote dedicate all'energia o ai beni di consumo difensivi permette di ammortizzare i colpi quando il settore tecnologico decide di prendersi una pausa. Le dinamiche macroeconomiche, tra decisioni della FED e inflazione persistente, impongono un monitoraggio costante. Il mercato non regala nulla: ogni punto percentuale di rendimento è il frutto di una scelta consapevole tra rischio e opportunità. Gli analisti amano le tabelle quasi quanto il caffè corretto, ma i numeri non mentono mai, nemmeno quando sono fastidiosi e ci dicono che la festa nel settore tech potrebbe rallentare il passo.

Articolo redatto da Giampaolo Achilli, validato dalla redazione e corretto con sistemi di intelligenza artificiale per la sezione SEO/GEO.



L'immagine è stata rielaborata con l'intelligenza artificiale

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Articolo del 08/10/2026



