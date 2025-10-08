Un’ondata di energia digitale: l'Italia si prepara a un boom dei data center da 2 GigaWatt entro il 2031



La ricerca di Mercato 2025 condotta dall'Associazione Italiana Data Center (IDA), presentata a Roma durante il "Data Center Symposium", evidenzia l'entità di questo sviluppo. Alla fine del 2024, l'offerta di data center ha registrato un aumento del 6%, raggiungendo una potenza complessiva di 287 MW. Già tra la fine del 2025 e il 2026, si stima che la potenza installata supererà l'intera capacità odierna, spinta principalmente dall'attivazione di numerosi data center hyperscale. Le proiezioni sono ancora più audaci: l'Italia supererà il GigaWatt entro il 2028. Le questioni procedurali rimangono un ostacolo significativo. I tempi e la complessità delle autorizzazioni variano enormemente tra le diverse regioni del Paese, creando incertezza e rallentamenti. Sherif Rizkalla, presidente di IDA, sottolinea come sia fondamentale l'introduzione di un procedimento unico nazionale per i progetti di data center, in grado di semplificare e coordinare ogni passaggio amministrativo, pur mantenendo elevati standard di sicurezza e sostenibilità.





Gli Hyperscaler spingono la crescita e l'AI

I grandi fornitori di servizi cloud hyperscale stanno espandendo rapidamente le loro "availability zones" in varie regioni italiane. Portare il cloud più vicino agli utenti finali, specialmente nelle aree metropolitane, migliora le prestazioni, l'efficienza e la sovranità dei dati. La connettività digitale è potenziata anche dall'impressionante aumento dei cavi sottomarini nel Mediterraneo, con una capacità destinata a decuplicare nei prossimi cinque anni, dando vita a nuovi hub di data center in luoghi come Genova, Palermo, ma anche Barcellona

- e Creta. Parallelamente, gli Hyperscaler stanno investendo massicciamente per conquistare la leadership nel mercato delle infrastrutture per l'AI. L'adozione pervasiva dell'AI non solo accelera il tempo di commercializzazione degli investimenti, ma genera una richiesta crescente di energia e di densità energetica. Questo scenario introduce una nuova tipologia di prodotti per i data center, aprendo nuove opportunità di investimento anche in aree meno convenzionali rispetto ai tradizionali grandi mercati italiani come Milano e Roma.





Investimenti miliardari nei data center commerciali

Nei prossimi cinque anni, gli investimenti per la costruzione di data center commerciali in Italia raggiungeranno quasi 5 miliardi di euro, un impulso generato dalla crescente domanda di servizi di colocation e hyperscale. Questa spinta non solo favorisce lo sviluppo delle infrastrutture digitali, ma stimola anche settori correlati come l'energia, l'edilizia e le telecomunicazioni, consolidando la posizione dell'Italia come hub strategico per l'innovazione tecnologica. Si prevede che la capacità dei data center commerciali italiani raggiungerà i 1.522 MW entro il 2029, quasi sei volte la capacità del 2024, con un tasso di crescita annuale composto (CAGR) medio del 40%. Attualmente, attività di costruzione per 343 MW sono in corso, e l'analisi di IDA indica che ulteriori 1.684 MW sono già pianificati, con centinaia di altri MW previsti per progetti più speculativi.



Complessivamente, nei prossimi cinque anni, questa espansione comporterà una spesa di 21,8 miliardi di euro per la costruzione e l'allestimento dei data center, escludendo gli investimenti in apparecchiature IT e le spese operative.

Il ruolo del Decreto Energia e del Polo Strategico Nazionale

La mancanza di un codice ATECO specifico per i data center, che attualmente li classifica come semplici "capannoni industriali", è stata al centro di diverse proposte giunte in Parlamento negli scorsi mesi. Il Decreto Energia promette di introdurre una nuova procedura autorizzativa unificata, con una durata di dieci mesi. Laura D’Aprile, Capo Dipartimento Sviluppo Sostenibile del MASE, spiega che sul piano delle autorizzazioni il MASE ha proposto, all’interno del decreto legge energia, un iter semplificato ed accelerato, che prevede un procedimento di autorizzazione unica da concludersi entro dieci mesi dalla verifica della completezza della documentazione, con termini dimezzati per le valutazioni di impatto ambientale, fatte salve le procedure semplificate già vigenti per gli investimenti di interesse strategico nazionale.



Inoltre, in riferimento ai consumi energetici, si supporterà a livello UE ogni iniziativa volta all'inserimento dei data center nel settore degli energivori, al fine di poter accedere alle relative agevolazioni. Il settore pubblico sta realizzando l'ambizioso piano del Polo Strategico Nazionale. Questo progetto, come ricorda Rizkalla, porterà alla creazione di quattro principali data center nazionali in colocation, alcune decine di hub regionali e a un’adozione crescente del cloud. La sfida infrastrutturale consiste nel consolidare oltre 1200 piccoli centri elaborazione dati (CED) e server room in un numero limitato di data center moderni e scalabili, con una significativa riduzione della capacità IT in MW delle imprese e del settore pubblico.

L'occupazione in crescita grazie ai data center

Il settore dei data center sta generando la maggior parte dei posti di lavoro all'interno della sua filiera. Attività come la costruzione, l'installazione, i servizi di sicurezza e altri fornitori impiegano quasi 14.000 unità di lavoro a tempo pieno (FTE) a supporto di queste infrastrutture.



A ciò si aggiunge che la spesa dei dipendenti dei data center e dei fornitori genera ulteriori 6.800 posti di lavoro nelle comunità locali. Più in dettaglio:

- i data center in colocation e hyperscale impiegano poco più di 1.200 unità lavorative a tempo pieno (FTE);

- entro il 2029, questo numero si avvicinerà a 6.000;

- i data center aziendali (enterprise) impiegano oggi altri 7.000 professionisti, ma questo numero è destinato a diminuire gradualmente.

La proposta di IDA per i terreni "brownfield"

Un altro punto cruciale riguarda la chiara definizione della destinazione d'uso. Per IDA, i data center devono essere riconosciuti come vere e proprie infrastrutture produttive, in linea con il loro impatto economico, occupazionale e tecnologico, prosegue Rizkalla. Tra le proposte di IDA figura proprio la normazione dell'utilizzo dei terreni "brownfield", ovvero le aree industriali o commerciali abbandonate.



Rizkalla aggiunge che la nostra proposta è stata accolta con interesse dalle istituzioni: valorizzare gli ampliamenti e le riconversioni di siti esistenti significa ridurre il consumo di suolo, ottimizzare le risorse energetiche e accelerare i tempi di realizzazione. È una logica di sostenibilità e buon senso che ci auguriamo venga recepita pienamente nel prossimo quadro normativo.

Milano e la diversificazione geografica dei data center

Milano mantiene indubbiamente il ruolo di principale polo per i data center in Italia, grazie alla sua consolidata concentrazione di infrastrutture, connettività e competenze. Ciononostante, si sta assistendo a una interessante diversificazione geografica. Città come Genova, Bari

- e Napoli

- emergono come nuovi hub, favorite da fattori strutturali quali la presenza di cavi sottomarini internazionali, la vicinanza ai mercati energetici del Sud e la disponibilità di aree con buona accessibilità logistica. Ci si chiede se la rete lombarda sia davvero a rischio congestione.



Rizkalla chiarisce: più che di capienza massima per Milano parlerei di una fase di saturazione virtuale: il territorio ha sostenuto una crescita straordinaria, ma oggi serve una pianificazione più coordinata, per evitare congestioni e garantire sostenibilità. È il momento di affiancare ai grandi poli del Nord una rete di hub regionali e di edge data center distribuiti, così da costruire un sistema nazionale più equilibrato e resiliente. L'Italia, quindi, sta tracciando un percorso di espansione digitale significativo, promettendo un futuro sempre più connesso e tecnologicamente avanzato, seppur con la necessità di affrontare le sfide normative e infrastrutturali con visione e determinazione.