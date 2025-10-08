La Generazione X: la potenza economica silenziosa che i marchi non vedono



Questi numeri rivelano un impatto profondo, ma che troppo spesso resta in ombra nelle strategie di marketing più recenti. Marta Cyhan-Bowles, Chief Communications Officer e Head of Global Marketing COE di NIQ, ha sottolineato come la Generazione X sia al centro di un significativo cambiamento economico, gestendo le esigenze di diverse generazioni e guidando la spesa in molteplici categorie. I dati evidenziano chiaramente questa influenza, spesso trascurata dai brand, e questa generazione continuerà a modellare il futuro dei consumi globali per gli anni a venire. Una recente analisi globale, condotta da NielsenIQ in collaborazione con World Data Lab (WDL), intitolata “The X Factor: How Generation X is quietly driving trillions in consumer spending”, squarcia il velo su questa realtà. Il rapporto dipinge un quadro preciso: i nati tra il 1965 e il 1980 costituiscono il segmento di consumatori più influente, ma al contempo il più ignorato, del prossimo decennio. Si tratta di un target dal potenziale immenso, un vero e proprio motore nascosto dell'economia globale.



Nonostante la Generazione X sia numericamente inferiore rispetto ai Millennial o alla Gen Z, entro il 2025 diventerà il secondo più grande mercato di consumo al mondo. La sua spesa dei consumatori sarà superata solo dagli Stati Uniti come entità totale e si prevede che sarà circa il doppio della spesa complessiva della Cina. Un dato che illustra chiaramente l'enorme potere d'acquisto e l'influenza esercitata da questo gruppo. Questi individui hanno già raggiunto i loro anni di massima spesa nel 2021 e continueranno a mantenere il primato fino al 2033. Nonostante ciò, l'attenzione del mercato globale si è concentrata principalmente sulla Gen Z, dimenticando il colosso silenzioso che è la Generazione X. Le proiezioni sono impressionanti. Si stima che solo nel 2025, la Generazione X spenderà 15,2 trilioni di dollari. La loro spesa annuale è destinata a crescere ulteriormente, raggiungendo un picco di 23 trilioni di dollari entro il 2035.



Questo aumento si concentrerà in tre categorie chiave, mostrando dove il loro potere d'acquisto avrà l'impatto maggiore:

- Alimenti e bevande analcoliche: con un aumento stimato di 507 miliardi di dollari;

- Beauty: con un incremento di 80 miliardi di dollari;

- Bevande alcoliche: con 42 miliardi di dollari in più.

In Italia, la Gen X rappresenta una componente significativa del tessuto economico e sociale. Il suo contributo alla spesa complessiva si attesterà intorno ai 369,8 miliardi di dollari nel 2025. Una crescita costante, del 23%, porterà questa cifra a 455,6 miliardi di dollari entro il 2030. Enzo Frasio, Amministratore Delegato di NIQ Italia (nella foto), ha evidenziato come questa generazione mostri una robusta capacità di spesa nel Bel Paese. Su 14,2 milioni di individui, 1,5 milioni rientrano nella fascia ad alto reddito, contribuendo al fatturato della GDO con 105 miliardi di dollari e una spesa media individuale annua di 67,4 mila dollari.



Gli altri 12,1 milioni, appartenenti alla classe media, generano 263 miliardi di dollari con una spesa pro capite di 21 mila dollari. Questi numeri sono un chiaro indicatore per brand e retail, suggerendo di investire in questo segmento di mercato per una crescita a lungo termine. Il comportamento d'acquisto della Generazione X rivela un profilo interessante, incline all'esplorazione. Sebbene non siano i pionieri del mercato, un ruolo più spesso attribuito ai Millennial (20% contro il 9% della Gen X), dimostrano una notevole curiosità. Il 42% si dichiara propenso a provare nuovi articoli e a restare aggiornato sulle ultime novità, cercando attivamente prodotti da adottare, un dato che supera significativamente il 31% dei Baby Boomer. Per quanto riguarda la fedeltà al marchio, la Gen X Italia presenta sfumature precise. Il 43% del campione dichiara di non dare priorità al brand, ma di lasciarsi guidare dal bisogno specifico del momento. Un 28%, d'altra parte, predilige l'acquisto di grandi marche conosciute o prodotti di insegne fidate.



Gli articoli di alta gamma vengono acquistati dal 44% del campione, come modo per concedersi qualcosa di speciale. Si nota anche un'apertura verso i piccoli brand, che rappresentano il 15% delle preferenze, sebbene questa tendenza sia più marcata nelle generazioni più giovani, con i Millennial al 19% e la Gen Z al 21%. Il rapporto della Generazione X italiana con la tecnologia e i consumi è altrettanto complesso e sfaccettato. Da un lato, la tecnologia è profondamente integrata nella loro vita quotidiana. Si affidano a sistemi di automazione per accelerare le decisioni di acquisto (27%) e utilizzano dispositivi intelligenti, come i sensori nel frigo, per ordinare i prodotti mancanti (25%). Ciononostante, persiste un velo di cautela, soprattutto per quanto riguarda la privacy: il 49% evita di condividere informazioni personali nelle interazioni virtuali. Inoltre, emerge ancora una forte preferenza per il contatto umano: oltre la metà del campione (53%) richiede il supporto di un operatore in carne e ossa quando si rivolge al servizio clienti.



Questo gruppo demografico, dunque, naviga con maestria tra l'innovazione digitale e un'innata esigenza di interazione personale. La Generazione X è un pilastro fondamentale dell'economia moderna, con una spesa dei consumatori che continua a crescere e a definire nuove tendenze, rendendola un segmento di mercato indispensabile per chiunque voglia comprendere e influenzare i flussi economici globali.