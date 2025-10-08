Il silenzio dello stress al lavoro: perché un terzo degli italiani è già esausto al mattino



Questa condizione di difficoltà si riflette anche sul senso di appartenenza e sulla possibilità di esprimere il proprio pensiero in azienda. Solo un quarto dei lavoratori, il 25%, si sente parte di un gruppo di lavoro aperto e accogliente; la percentuale scende al 20% per chi si sente compreso e accettato, e ancora il 20% ritiene di avere un controllo effettivo sul proprio futuro all'interno dell'organizzazione. Questo disagio crescente tra i lavoratori italiani ha raggiunto livelli critici. Sette persone su dieci chiedono alle aziende di assumersi la responsabilità del loro benessere mentale, non solo per gli aspetti legati al lavoro, ma anche per quelli personali. I dipartimenti HR, ovvero le risorse umane, prestano attenzione a questo fenomeno, almeno in parte, nel 77% delle aziende. Eppure, nonostante questa consapevolezza, meno della metà, esattamente il 45% del totale, ha effettivamente attivato progetti o strumenti concreti per il benessere mentale dei propri dipendenti. Chi ha intrapreso azioni ha però raccolto risultati notevoli.



Il senso di appartenenza all'azienda è migliorato nell’88% dei casi, la qualità del lavoro nell’85%, la motivazione e la produttività hanno visto un incremento sempre dell’85%. Si registrano inoltre benefici significativi sulla fidelizzazione delle persone e sull'immagine aziendale, entrambe con un impatto positivo dell'81%. I programmi adottati sono numerosi e vari. Spaziano da iniziative di welfare aziendale a supporto psicologico strutturato, da campagne di informazione e sensibilizzazione a consulenze con esperti e specialisti. Non mancano le palestre aziendali o i menù salutari. Inoltre, si osservano soluzioni come orari flessibili e l'adozione dello smartworking, l'introduzione di riconoscimenti economici e l'organizzazione di attività di team building ed eventi di aggregazione. Per i professionisti delle risorse umane è ormai evidente che il benessere organizzativo rappresenta il fondamento indispensabile per il benessere mentale complessivo.



Questi sono alcuni dei risultati emersi dall’HR Trends 2025 intitolato “Il benessere mentale come priorità per il lavoro del futuro”. Questa ricerca, che analizza le tendenze nel settore delle risorse umane, è stata realizzata da Randstad Professional Leaders Search & Selection, la divisione specializzata nella ricerca e selezione di middle e senior management, in collaborazione con l’Alta Scuola di Psicologia Agostino Gemelli (ASAG) dell’Università Cattolica. L'indagine, di natura quali-quantitativa, ha coinvolto oltre 355 responsabili delle risorse umane di imprese italiane e 563 lavoratori, mettendo a confronto le loro opinioni sul delicato tema del benessere mentale. Una novità importante in questo scenario, come evidenziato dalla ricerca, è l'arrivo dell'AI in supporto al benessere mentale. Nelle aziende dove è stata introdotta, l'AI ha avuto un impatto positivo in sei casi su dieci. Ha contribuito soprattutto a ridurre le attività ripetitive e poco gratificanti, a fornire un aiuto immediato tramite assistenti virtuali e a contenere i carichi di lavoro e lo stress.



Ciononostante, circa un terzo dei lavoratori ha riscontrato un impatto negativo, lamentando in particolare una diminuzione del “senso di utilità”, incertezza lavorativa e una riduzione della qualità della formazione. A questo riguardo, i lavoratori mostrano un forte interesse per la formazione sul benessere mentale, con l'86% che desidererebbe riceverla. Questo dato è però ampiamente sottostimato dai professionisti HR. I direttori del personale, nonostante ciò, stanno aumentando gli investimenti formativi nel 64% delle aziende e pianificano un numero crescente di attività con finalità anche "sociali" per i dipendenti, mirate a favorire la conoscenza reciproca, a rafforzare la motivazione e a creare ambienti lavorativi positivi e stimolanti. Pia Sgualdino, Head of Randstad Professional Leaders Search & Selection Italia (nella foto), ha sottolineato: “Il benessere mentale oggi è un tema centrale per ogni azienda, che non può più essere sottovalutato.

Attivare progetti in questo ambito ha ricadute positive sulla qualità del lavoro, la motivazione dei lavoratori e la loro fidelizzazione. Che si tratti di iniziative di welfare, flessibilità, incentivi, spazi per il relax, in ogni caso nessuno strumento, anche il più innovativo, è sufficiente da solo: serve un’organizzazione che favorisca il wellbeing in senso complessivo. La sfida per gli HR è progettare interventi a 360 gradi, supportando le persone senza risultare invadenti in un ambito delicato: bisogna mantenere il giusto equilibrio tra sostegno e rispetto dell’autonomia e della riservatezza, cogliendo i segnali di malessere senza invadere la sfera privata e far percepire l’opportunità di supporto come un’imposizione”. Anche Caterina Gozzoli, professoressa di Psicologia della convivenza socio-organizzativa dell’Università Cattolica, ha espresso un'opinione chiara: “Nelle organizzazioni il benessere mentale, le relazioni tra colleghi e la formazione sono ormai riconosciuti come elementi cruciali.

Eppure, la ricerca evidenzia uno scollamento tra quanto le funzioni HR delle aziende dichiarano di aver messo in atto per la qualità della vita organizzativa e quanto i professionisti percepiscono (ansia, senso di esclusione, mancanza di pratiche strutturate a sostegno della collaborazione tra colleghi). Inoltre, l’intelligenza artificiale, che per gli HR è ormai un passaggio obbligato, da molti lavoratori è vista con curiosità e timore perché può alleggerire i carichi e ridurre lo stress, ma rischia di minare il senso di utilità se non accompagnata da percorsi formativi. L’organizzazione si gioca dunque la propria credibilità nella capacità di proporre e monitorare politiche e azioni entro una strategia chiara e condivisa in cui il benessere, la colleganza e la crescita non restino slogan o pezzi sconnessi ma diventino ingredienti tangibili per il miglioramento professionale ed organizzativo”. Dai dati approfonditi della ricerca emergono alcuni macrotemi essenziali per una riflessione attuale.



Per quanto riguarda il Benessere Mentale: oggi quasi 7 lavoratori su 10 (il 68,5%) considerano cruciale che le aziende si preoccupino del loro benessere mentale, non solo in ambito lavorativo, ma anche personale. Gli HR concordano, con il 58% che ritiene il benessere mentale centrale per le aziende, capace di generare ritorni positivi, innanzitutto sulla qualità del lavoro, poi sulla motivazione e produttività, sulla diminuzione del burnout e dell'assenteismo, sulla fidelizzazione e sull'aumento del senso di appartenenza. Ma cosa stanno facendo concretamente le imprese? Circa la metà degli HR ha attivato strumenti o progetti per il benessere dei dipendenti (il 45,4%), mentre il 26,7% li ha solo pianificati. I lavoratori percepiscono una realtà diversa: solo il 34% ha notato iniziative attive e il 14% pianificate. Le iniziative in campo sono diverse e molteplici. Secondo sia gli HR sia i lavoratori, le più diffuse sono le attività di welfare per la salute e la flessibilità oraria, attive in più di sei aziende su dieci.



A seguire, si trovano il team building, la flessibilità nei luoghi di lavoro, il welfare per famiglia e tempo libero, i percorsi di coaching e mentoring e il monitoraggio del benessere tramite indagini, feedback e analisi periodiche. Nello specifico, questo si traduce in svariate proposte: oltre ai classici servizi di supporto psicologico, alle convenzioni con palestre e allo smartworking, si notano attività di volontariato aziendale, app aziendali per creare gruppi e lanciare sfide sportive, ruoli di "Chief Happiness Officer" per favorire un ambiente sereno e produttivo; persino incontri allo stadio con allenatori sportivi per migliorare il lavoro di squadra; corsi di judo per imparare a gestire i conflitti; corsi di improvvisazione teatrale per potenziare le relazioni tra colleghi; il coro aziendale per stimolare lo spirito di appartenenza e il divertimento.

Gli impatti dei progetti dedicati al benessere mentale sono tangibili e reali. Per gli HR, gli effetti più significativi si sono riscontrati sul senso di appartenenza all'azienda, sulla fidelizzazione, sul miglioramento dell'immagine aziendale e sulla qualità del lavoro svolto.



I lavoratori, invece, hanno percepito maggiori benefici sulla motivazione e produttività, sul senso di appartenenza all'azienda, sulla qualità del lavoro e sull'assunzione di responsabilità. Passando all’AI per il benessere: l’HR Trends rivela che circa la metà delle aziende italiane ha integrato l'AI nei propri flussi di lavoro, spesso in maniera non strutturata. Gli HR indicano che è stata inserita in modo strutturato nel 12,4% delle organizzazioni e non strutturato nel 36,8%. I lavoratori percepiscono percentuali inferiori: 6,4% in modo strutturato e 40,8% non strutturato. L'AI viene utilizzata principalmente per attività creative, traduzioni, analisi dati e supporto decisionale, ma anche per formazione, automazione operativa, programmazione e IT, risorse umane, produzione, logistica e manutenzione. Circa la metà delle aziende che hanno introdotto l’AI (il 49% del totale, in crescita rispetto al 36% dell'anno precedente) la impiega nei dipartimenti HR, rappresentando il 24% del totale (mentre l'anno scorso era l’8%).



Nelle risorse umane, viene utilizzata in gran parte per la redazione di testi tecnici (nell’80% delle aziende), poi per automatizzare procedure amministrative (26%), lo screening dei CV (22%), l'analisi delle retribuzioni (16%), l'analisi della cultura e del clima aziendale (16%) e l'analisi delle prestazioni (14,5%). Le principali difficoltà riscontrate sono la mancanza di competenze necessarie per gestirla (60%) e la preoccupazione circa la sicurezza e la protezione dei dati (50%). L'AI ha un impatto generalmente positivo sul benessere dei lavoratori (per il 62% degli HR e il 65% dei lavoratori), sebbene più di un terzo degli intervistati lo giudichi negativo. I maggiori effetti positivi includono la riduzione delle attività ripetitive e poco gratificanti, la possibilità di ricevere un aiuto immediato tramite assistenti virtuali e la diminuzione del carico di lavoro. Tra gli impatti negativi si evidenziano un minore senso di utilità e coinvolgimento nel lavoro e, specialmente tra i lavoratori, un'insicurezza lavorativa, seguita da una riduzione della qualità della formazione e un apprendimento meno personalizzato.



C'è un generale consenso tra HR e lavoratori sul fatto che nei prossimi cinque anni l'AI avrà un impatto positivo maggiore soprattutto sulle attività fortemente regolate legalmente e sui processi decisionali complessi. Esiste però un disaccordo significativo su un punto: per gli HR, l'impatto dell'AI nella gestione delle persone e delle relazioni umane sarà prevalentemente positivo, ma per i lavoratori sarà negativo. Tutti, comunque, concordano sul fatto che alcune attività umane non sono in alcun modo delegabili all'AI: quelle ad alta componente emotiva, la leadership e la negoziazione, la gestione delle persone e le relazioni interpersonali, la creatività artistica e culturale. Infine, la Formazione: secondo i professionisti HR italiani, circa due terzi delle aziende (il 64%) stanno incrementando gli investimenti in formazione; i lavoratori, ciononostante, percepiscono questa tendenza in misura minore, con solo il 26% che nota un aumento.



Gli obiettivi delle attività formative si concentrano soprattutto sullo sviluppo delle soft skills (per il 72% degli HR), sullo sviluppo delle hard skills (61%), sulla preparazione ai cambiamenti aziendali e tecnologici (56%), sul rafforzamento del senso di appartenenza e del coinvolgimento dei dipendenti (52%) e sul favorire la collaborazione e lo scambio di conoscenze tra colleghi (45%). Questa priorità è confermata dai temi formativi più rilevanti: soft skills (comunicazione, "problem solving", pensiero critico), competenze tecniche e specialistiche, poi gestione del tempo, delle priorità e dell'efficienza operativa, digitalizzazione e utilizzo delle nuove tecnologie. I direttori del personale italiani riconoscono oggi nella formazione anche finalità di tipo "sociale": promuovere la conoscenza tra le persone, rafforzare la motivazione, creare un ambiente di lavoro positivo e stimolante. Sono tutti obiettivi essenziali per sviluppare e consolidare quelle attitudini legate all'esperienza e alla sensibilità, che non possono essere delegate all'AI.



Il 68% degli HR ritiene che nella propria azienda la formazione sul benessere mentale sia rilevante. I lavoratori, nondimeno, non sono d'accordo: lo considerano tale solo nel 39% dei casi. In questo ambito, i direttori del personale sottostimano significativamente l'interesse dei dipendenti per la formazione: pensano che solo il 14% di loro la consideri rilevante, quando invece è il 39% dei lavoratori a pensarla così. Una palese conferma dell'importanza di investire in questo campo.