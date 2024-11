TheFork e Mastercard uniscono le forze per migliorare l'esperienza culinaria dei titolari di carte



TheFork e Mastercard hanno stretto una partnership pluriennale per migliorare l'esperienza culinaria dei titolari di carte Mastercard. Sfruttando la portata globale di Mastercard e l'esperienza di TheFork nel settore della ristorazione, la collaborazione offrirà vantaggi ai titolari di carte idonei in tutto il mondo.

Collaborazione per offrire esperienze culinarie esclusive

I titolari di carte in Europa e coloro che viaggiano nella regione avranno accesso speciale e permanente alle prenotazioni e a una selezione curata di esperienze esclusive incentrate sulla cucina attraverso priceless.com e la piattaforma TheFork. "L'Europa è sempre stata una destinazione culinaria di primo piano, con visitatori da tutto il mondo che apprezzano l'incredibile varietà di cucina, dalla pasta italiana alla cucina francese d'alta classe", ha affermato Raja Rajamannar, Chief Marketing and Communications Officer di Mastercard. "La nostra partnership con TheFork ci consente di rafforzare il nostro impegno a avvicinare i titolari di carte alla loro passione per le arti culinarie".

Una partnership globale per esperienze culinarie eccezionali

Al centro di questa collaborazione c'è una visione condivisa di offrire esperienze culinarie eccezionali presso i migliori locali di ristorazione, mettendo in luce chef emergenti e consentendo pagamenti senza soluzione di continuità per i consumatori. Questa entusiasmante partnership globale tra TheFork e Mastercard avrà inizio nel 2025. Nel tempo, la partnership verrà implementata con vantaggi in tutti i mercati in cui opera TheFork: Italia, Francia, Spagna, Regno Unito, Paesi Bassi, Germania, Portogallo, Svizzera, Belgio, Austria, Svezia. Inoltre, Mastercard diventerà lo sponsor principale dei TheFork Awards e sarà presente come partner di pagamento preferenziale di TheFork PAY, a dimostrazione dell'impegno di entrambi i marchi per semplificare il processo di pagamento per i commensali e i ristoranti, migliorando al contempo l'esperienza culinaria complessiva attraverso l'innovazione tecnologica. "Siamo entusiasti di avviare questa partnership con Mastercard e di rafforzare ulteriormente la nostra posizione di partner leader per il settore della ristorazione in Europa", ha affermato Jose Noguer, Chief Marketing Officer di TheFork. "Siamo impegnati ad ampliare la nostra capacità di offrire esperienze culinarie eccezionali e uniche in tutti i nostri mercati, e siamo entusiasti di portare queste esperienze ai titolari di carte Mastercard".

Mastercard continua ad espandere le sue offerte culinarie

Mastercard ha un'attenzione di vecchia data nel dare vita a incredibili esperienze culinarie nelle principali città del mondo. La società continua ad espandere il proprio portfolio di offerte culinarie curate, che oggi include esperienze Priceless, tavoli Priceless, ambasciatori chef e rinomati ristoranti in tutto il mondo, tra cui Luma a Hong Kong, Peak with Priceless a New York, Notie by Priceless in Brasile, Priceless with Estoril in Messico e Bistro by Mastercard a Roma. "Insieme a TheFork, siamo entusiasti di offrire ai titolari di carte l'accesso esclusivo ai migliori ristoranti d'Europa", ha affermato Jorn Lambert, Chief Product Officer di Mastercard. "Dalla prenotazione di un tavolo nei ristoranti più ambiti al piacere di un menu appositamente curato da uno chef rinomato, i titolari di carte possono accedere a esperienze culinarie uniche. Questa partnership sottolinea il nostro impegno a fornire vantaggi migliorati per i nostri titolari di carte".