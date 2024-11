Produzione Industriale Italiana: Settembre 2024 ancora in Rosso (e sono 20 mesi consecutivi)



La produzione industriale italiana ha registrato un calo dello 0,4% a settembre 2024 rispetto ad agosto, segnando il ventesimo calo consecutivo in termini tendenziali. Questo risultato si traduce in una riduzione del 4% su base annua, portando a un bilancio negativo del 3,4% per i primi nove mesi del 2024.

Un quadro generale negativo

La flessione dell'industria italiana è stata guidata principalmente dai settori dei mezzi di trasporto (-15,4%) e del tessile-abbigliamento (-10,7%), penalizzati da un calo della domanda e da difficoltà nell'export. Tra i comparti manifatturieri, solo l'elettronica e gli apparati elettrici hanno registrato una crescita rispetto a settembre 2023.

I motivi del calo:

Il calo della produzione industriale è dovuto a diversi fattori: * Riduzione della domanda interna: sia i consumi che gli investimenti sono rimasti stagnanti. * Riduzione della domanda internazionale: l'export dei primi otto mesi dell'anno ha registrato un calo dello 0,6%, con un impatto negativo in particolare sull'Europa. * Crisi dell'auto: il settore automobilistico continua ad essere il punto debole del sistema produttivo italiano, con una caduta della produzione a doppia cifra ormai stabile dal mese di marzo.

Il peso dell'export

La frenata dell'export, con un calo del 0,6% nei primi otto mesi dell'anno, ha contribuito in modo significativo alla riduzione della produzione industriale. In particolare, la Germania, il nostro principale mercato di sbocco, ha registrato un calo dell'export di quasi tre miliardi di euro rispetto al 2023.

I settori più colpiti

Oltre al settore automobilistico, altri settori come il tessile-abbigliamento, i metalli, la gomma-plastica e i mobili hanno registrato un calo significativo dell'export. Il tessile-abbigliamento, ad esempio, ha subito una perdita di export di oltre 800 milioni di euro a Firenze nei primi sei mesi del 2024.

I dati nel dettaglio

L'Istat ha stimato che l'indice destagionalizzato della produzione industriale è diminuito dello 0,4% a settembre 2024 rispetto ad agosto. Su base annua, l'indice complessivo è diminuito del 4%. I beni intermedi e i beni strumentali hanno registrato una crescita congiunturale, mentre l'energia e i beni di consumo hanno subito una flessione.

I settori in crescita

Nonostante il quadro generale negativo, alcuni settori hanno registrato una crescita su base annua. Tra questi, la fabbricazione di apparecchiature elettriche (+5,9%), la fabbricazione di computer e prodotti di elettronica (+1,9%) e l'attività estrattiva (+1,8%).

Conclusioni

La produzione industriale italiana continua a soffrire di un contesto economico sfavorevole, caratterizzato da una debole domanda interna e internazionale, nonché da una crisi del settore automobilistico. Il calo della produzione industriale è un segnale di preoccupazione per l'economia italiana, soprattutto in vista di un futuro incerto.