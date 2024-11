Forum Retail 2024: innovazione e premi per il settore



La 24esima edizione del Forum Retail, il più grande evento per il settore retail in Italia, ha assegnato i Retail Award, premiando l'eccellenza e l'innovazione in diverse categorie.

Campagne di successo e Customer Experience

Tessabit ha vinto il premio per la miglior campagna marketing con “Dear Santa”, una campagna natalizia che ha unito design infantile e prodotti di lusso, ottenendo risultati eccezionali. Boem ha conquistato il riconoscimento per la miglior campagna rivolta alla Generazione Z con “Living Boem Summer”, un'iniziativa che ha coinvolto i giovani attraverso esperienze immersive nei festival musicali. Mammt ha ricevuto il premio per la miglior innovazione nella Customer Experience grazie al suo algoritmo che personalizza l'esperienza di acquisto dei pasti, riducendo anche gli sprechi alimentari.

Sostenibilità e inclusione

Salmoiraghi & Viganò ha primeggiato nella categoria progetti ESG e sostenibilità con “Officina Rinnovo”, un'iniziativa circolare per la rigenerazione degli occhiali. Axians Italia ha vinto il premio per l'inclusione con “NIC – NOC in carcere”, un progetto di formazione ICT per detenuti.

AI e startup

Bazr è stata premiata come miglior startup per la sua piattaforma che unisce live commerce e influencer marketing. Pinko si è distinto per l'innovativa applicazione dell'AI con “Pinko Brain”, un sistema che ottimizza le decisioni aziendali attraverso i dati di mercato. The Kids Road ha vinto nella categoria migliori agenzie di marketing per la campagna musicale dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, che ha aumentato significativamente l'audience giovanile.

Premi speciali

Cristina Scocchia, CEO di Illycaffè, è stata nominata Best Woman Leader in Retail. Martina Ferrario di Breitling ha vinto il premio Under 35 per il suo impatto sul team e-commerce. Decathlon è stato nominato Best Retailer per il rebranding e l'impegno nella democratizzazione dello sport. Brunello Cucinelli ha ricevuto il premio per il miglior project management per il suo percorso formativo orientato alla crescita professionale interna.

Il Forum Retail si conferma un punto di riferimento per l'innovazione nel settore retail, con oltre 3.000 partecipanti e un'area espositiva di 5.000 mq.