Fed taglia i tassi: Wall Street sale e festeggia nonostante le incognite



La Federal Reserve ha tagliato i tassi di interesse di un quarto di punto, la seconda riduzione consecutiva, a seguito della vittoria di Donald Trump alle elezioni presidenziali americane. La mossa, ampiamente attesa, non ha scosso Wall Street, con i listini americani che hanno proseguito al rialzo.

Wall Street al rialzo, ma le incognite per la Fed restano

Il Nasdaq e l'S&P 500 hanno raggiunto livelli record, mentre il Dow Jones è rimasto pressoché stabile. Tuttavia, le incertezze per la Fed rimangono numerose, a partire dal nuovo inquilino della Casa Bianca. Jerome Powell, presidente della Fed, ha difeso l'autonomia della banca centrale e ha smentito con un secco "no" le voci secondo cui avrebbe lasciato l'incarico se richiesto da Trump. Ha ribadito che l'esautorazione del presidente della Fed non è consentita dalla legge.

Trump e la Fed: un rapporto burrascoso

Durante il suo primo mandato, Trump ha criticato duramente Powell, arrivando a definirlo più dannoso del presidente cinese Xi Jinping. Secondo indiscrezioni, Trump potrebbe sostituire Powell alla fine del suo mandato nel 2026. Tra i possibili candidati per la successione ci sono l'ex Goldman Sachs ed ex consigliere Kevin Warsh, l'ex membro della Fed Kevin Hassett e altri. Anche se Powell dovesse rimanere in carica, le incognite per la Fed sono molte. Il team di Trump ha ventilato l'idea di una rivoluzione per la banca centrale, che perderebbe la sua indipendenza e sarebbe soggetta alle influenze del presidente americano in materia di tassi di interesse.

Le politiche di Trump e le conseguenze economiche

Le politiche di Trump, se attuate, potrebbero avere un impatto significativo sull'economia americana. L'aumento dei dazi potrebbe alimentare le pressioni inflazionistiche, costringendo la Fed a rialzare i tassi. La promessa di Trump di una massiccia deportazione di migranti illegali e il taglio delle tasse avranno un impatto significativo sull'economia. Uno studio del Committee for a Responsible Federal Budget ha stimato che il piano economico di Trump farà salire il debito di 7.500 miliardi di dollari entro il 2025.

La Fed pronta a reagire

La Fed ha affermato che l'outlook economico è incerto e che è pronta a reagire. Il secondo taglio dei tassi dell'anno è stato deciso per sostenere l'espansione economica, che continua solida. La banca centrale si è detta fiduciosa che l'inflazione raggiungerà l'obiettivo del 2%, ma le incertezze rimangono.