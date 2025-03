Trump corteggia il mondo crypto con una riserva statale di bitcoin

Il fulcro dell'evento è stato l'obiettivo di Trump di costituire una riserva strategica contenente bitcoin, formalizzato con un ordine esecutivo che prevede anche l'inclusione di altri asset digitali.

L'ordine incarica i segretari al Tesoro e al Commercio di sviluppare "strategie a costo zero" per acquisire ulteriori bitcoin, senza oneri aggiuntivi per i contribuenti. "Non vogliamo alcun costo per i contribuenti", ha dichiarato Trump durante il summit. Secondo David Sacks, figura di riferimento per le criptovalute alla Casa Bianca, la riserva sarà alimentata con bitcoin di proprietà del governo federale, derivanti da procedimenti di confisca penale o civile.

Dall'incontro è emersa l'importanza di definire il livello di controllo e l'intensità della regolamentazione, individuando i principali enti regolatori.

Questo potrebbe accelerare l'approvazione da parte della Securities and Exchange Commission (SEC) di nuove quotazioni di exchange-traded fund (ETF). Va notato che la famiglia di Trump ha lanciato meme coin e che lui stesso detiene una partecipazione in World Liberty Financial, sollevando preoccupazioni per potenziali conflitti di interesse. Ma, i suoi collaboratori hanno assicurato che Trump ha ceduto il controllo delle sue attività commerciali, che sono sotto la supervisione di consulenti legali esterni.