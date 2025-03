Catastrofi naturali: l'obbligo di assicurazione come cambia, con gli esempi dei costi

Entro la fine del mese, queste aziende devono assicurare i propri beni aziendali, inclusi terreni, fabbricati, impianti e macchinari, contro i danni diretti causati da eventi come sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni. Questa decisione arriva in un momento in cui le calamità naturali sono in aumento, causando ingenti danni economici.

Un'indagine commissionata da Facile.It all'istituto mUp Research ha rivelato che, a settembre 2024, oltre 278.000 micro e piccole imprese italiane avevano subito danni per circa 3 miliardi di euro nei 12 mesi precedenti a causa di eventi naturali. In un paese dove le micro e piccole imprese rappresentano oltre il 90% del tessuto aziendale, solo una piccola percentuale è adeguatamente assicurata contro questi rischi. Ad esempio, solo il 6,2% delle micro e piccole imprese intervistate ha dichiarato di avere una polizza contro terremoti, inondazioni, alluvioni, esondazioni e franamenti, mentre un ulteriore 4% ha una copertura parziale.

Ma quanto costa assicurarsi contro le calamità naturali? Facile.It ha effettuato delle simulazioni su tre attività commerciali tipo (ristorante, autofficina e hotel) in tre città campione: Milano, Roma e Palermo.

Ristorante (immobile da 300.000 euro, attrezzatura da 100.000 euro):

- Milano: 343,50 euro all'anno;

- Roma: 401 euro all'anno;

- Palermo: 469 euro all'anno.

Autofficina (fabbricato da 400.000 euro, attrezzatura da 200.000 euro):

- Milano: 359 euro all'anno;

- Roma: 434 euro all'anno;

- Palermo: 551 euro all'anno.

Hotel (immobile da 1.000.000 euro, attrezzatura da 500.000 euro):

- Milano: 703,5 euro all'anno;

- Roma: 720,5 euro all'anno;

- Palermo: 1.033,5 euro all'anno.

Secondo Andrea Ghizzoni, Managing Director assicurazioni di Facile.It, «ad incidere sul prezzo sono tante variabili, come la rischiosità del territorio, la vulnerabilità dei beni assicurati, le caratteristiche costruttive dell’immobile, il tipo di attività svolta e il capitale assicurato.



In ogni caso, si tratta di importi modesti se confrontati con i benefici in caso di danni da calamità naturali». È fondamentale prestare attenzione alle coperture offerte, alle esclusioni, ai massimali e alle franchigie. Ad esempio, la legge si riferisce a sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni, ma non include altri fenomeni atmosferici come grandine, trombe d’aria e bombe d’acqua. Per questi eventi, è necessario sottoscrivere garanzie accessorie. Sono escluse anche le mareggiate e gli edifici abusivi. Tra le coperture opzionali, vi è la "business interruption", che protegge le imprese dalla perdita di profitto dovuta all'interruzione dell'attività, e la possibilità di assicurare non solo immobili e attrezzature, ma anche le merci. Alcune compagnie offrono anche un servizio di sgombero in collaborazione con imprese specializzate. In sintesi, l'obbligo di stipulare una polizza Cat Nat rappresenta un passo importante per la protezione delle imprese italiane dai rischi legati alle calamità naturali.



Pur comportando un costo aggiuntivo, questa assicurazione può rappresentare un investimento fondamentale per la continuità aziendale in un contesto climatico sempre più imprevedibile.