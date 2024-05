Italy Insurance Forum: l'analisi delle principali preoccupazioni degli italiani sul futuro



L'undicesima edizione dell'Italy Insurance Forum, organizzato da INK Italy, ha fornito uno sguardo approfondito sulle preoccupazioni e le strategie finanziarie degli italiani. Una survey condotta da IKN Italy con BVA Doxa ha rivelato che più della metà degli italiani indica la salute e la perdita dell'autosufficienza come le principali fonti di preoccupazione per il proprio futuro. Tuttavia, nonostante queste preoccupazioni, molti ricorrono ancora al utilizzo dei propri risparmi come principale strategia per la gestione del rischio.