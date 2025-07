Le incertezze sui dazi di Donald Trump e la reazione dei mercati globali



La retorica del "fermo, ma non al 100% fermo" pronunciata da Donald Trump sulle scadenze dei dazi ha bastato a innescare un cauto, seppur debole, rialzo nei mercati azionari asiatici. Questa ambiguità verbale ha creato un'opportunità per la negoziazione, offrendo margini di manovra significativi. La data del 9 luglio per concludere accordi commerciali con gli Stati Uniti è stata posticipata al primo agosto. Anche se quattordici nazioni hanno ricevuto comunicazioni riguardo l'aumento delle tariffe sulle loro merci, le dichiarazioni di Trump hanno concesso tempo prezioso e ampi spazi per le trattative. Da quando l'amministrazione Trump ha presentato i suoi radicali dazi del Giorno della Liberazione

- il 2 aprile, ogni successiva modifica politica ha seguito il principio economico dei rendimenti marginali decrescenti

- in termini di reazione del mercato.