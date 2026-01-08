Il mercato del lavoro Italia 2026 sotto pressione: perché 6 professionisti su 10 faticano a trovare impiego



Questo è quanto emerge dalla recente indagine condotta da LinkedIn, il network professionale globale, un'analisi che svela le incertezze e le aspettative che modelleranno la ricerca lavoro trasparente nel biennio 2026.

A livello internazionale, il dato è sorprendente: oltre la metà degli intervistati, il 52% per essere precisi, dichiara di essere attivamente alla ricerca di un nuovo impiego nel 2026. Ciononostante, quasi due persone su tre, il 65%, ammettono che trovare lavoro è diventato nettamente più difficile. Le criticità sono universali e riguardano principalmente l'elevata competizione, l'incertezza sulla propria adeguatezza al ruolo e l'ormai evidente divario tra le competenze possedute e quelle effettivamente richieste dal mercato.

La polarizzazione nel mercato del lavoro Italia 2026

L'Italia si allinea a queste dinamiche globali, pur presentando alcune specificità locali. Oltre due professionisti italiani su cinque, esattamente il 44%, hanno in programma di cercare una nuova posizione lavorativa nel 2026.



Il 46% invece non prevede alcun cambiamento. Questo dato evidenzia un mercato del lavoro Italia 2026 polarizzato e percepito come drasticamente più selettivo. Più di sei intervistati su dieci, il 62%, ritengono che la ricerca di un nuovo impiego sia diventata più ardua nell'ultimo anno. Le ragioni di questa difficoltà sono chiare: la forte competizione per le posizioni disponibili raggiunge il 44% delle motivazioni, mentre il 36% lamenta processi di selezione percepiti come troppo rigidi. Questa sensazione di difficoltà è condivisa trasversalmente, coinvolgendo sia i giovani della Generazione Z sia i baby boomer prossimi al pensionamento.

Giovani espatriati e senior penalizzati

L'analisi generazionale rivela prospettive molto diverse. L'attrazione verso l'estero, spinta dalla ricerca di migliori opportunità di carriera, è fortissima tra i giovani: oltre otto giovani della Gen Z su dieci (81%) hanno considerato l'idea di trasferirsi. Questa propensione si attesta su circa due millennial su tre (67%). Sebbene diminuisca con l'avanzare dell'età, la voglia di spostarsi resta significativa anche tra i professionisti più maturi.



Parallelamente, dalle risposte raccolte emerge prepotentemente il tema dell’età come fattore ostativo. Molti professionisti con esperienza e competenze consolidate raccontano di sentirsi "troppo vecchi" per rimettersi in gioco o per competere efficacemente. Questa percezione trasversale di iniquità nel mercato rafforza la richiesta di una ricerca lavoro trasparente e l’adozione di processi di selezione più inclusivi per tutte le fasce d'età.

Selezione: un percorso lungo e impersonale

A rendere la ricerca di lavoro un’impresa logorante contribuiscono iter di selezione giudicati estenuanti e dispersivi. Circa la metà dei professionisti, il 50%, ritiene che i processi siano frammentati in troppe fasi. Un altro elemento di preoccupazione significativo è la sfiducia: oltre cinque persone su dieci, il 51%, temono truffe o l’incappare in annunci di lavoro falsi. Non solo, quasi la metà degli intervistati afferma che l'intero processo è diventato eccessivamente impersonale (49%). Non sorprende quindi che si registrino molte esperienze di scarso riscontro da parte delle aziende.



Quasi un professionista su quattro segnala ritardi estremi nei tempi di risposta da parte dei recruiter (24%), mentre circa uno su cinque lamenta il cosiddetto "ghosting", ovvero l’assoluta mancanza di qualsiasi feedback o conferma di ricezione della candidatura.

Marcello Albergoni, Country Manager di LinkedIn Italia, ha sottolineato come l'attuale mercato del lavoro assomigli "sempre più a una grande rotonda, in cui flussi diversi – generazioni, competenze e tecnologia – si incrociano continuamente". Sei professionisti su dieci faticano oggi a trovare lavoro, e questo traccia una direzione chiara: servono strumenti che rendano il percorso più equo, leggibile e focalizzato sulle effettive competenze.

AI: un rischio o un'opportunità di standardizzazione?

In questo scenario di rapida metamorfosi, l'Intelligenza Artificiale (AI) si afferma come elemento imprescindibile sia per chi cerca un impiego sia per i recruiter. Quasi sei professionisti su dieci, il 59%, si dichiarano oggi a proprio agio nell'utilizzare l'AI nel contesto lavorativo, con una familiarità che è maggiore tra la Gen Z e i millennial rispetto alle generazioni più anziane.



L'adozione dell'AI nei processi di selezione genera sentimenti diametralmente opposti. Il 44% vede l'AI come una preziosa opportunità per standardizzare i colloqui e ridurre i pregiudizi umani. Al contrario, una quota analoga, il 46%, la percepisce come un ostacolo ulteriore per riuscire a farsi notare dal datore di lavoro. Inoltre, quasi la metà dei candidati ammette di non sapere come distinguersi quando l'AI è parte integrante del processo di assunzione (48%). Le aziende devono dunque affrontare rapidamente il tema delle competenze AI B2B per non restare indietro.

Nonostante l'evoluzione tecnologica, solo un professionista su quattro, il 26%, si sente preparato ad affrontare la ricerca di lavoro nel 2026. Molti dichiarano apertamente di non sentirsi pronti ai rapidi cambiamenti tecnologici e all'evoluzione costante delle competenze richieste.

I Jobs on the Rise Italia e la nuova domanda di competenza

A supporto di chi intende orientarsi verso il futuro professionale, LinkedIn pubblica annualmente la lista dei Jobs on the Rise Italia.



Questo elenco, basato sull’analisi di milioni di percorsi di carriera, fotografa i ruoli che stanno crescendo più rapidamente nel mercato del lavoro Italia 2026.

La top 5 dei ruoli in più rapida crescita in Italia include:

- Ingegnere dell'intelligenza artificiale;

- Direttore AI;

- Specialista Salute Sicurezza Ambiente;

- Ingegnere dei sistemi avionici;

- Bioinformatico.

A seguire, troviamo posizioni di rilievo come wealth manager, project manager, ingegnere elettrico, consulente sviluppo commerciale e tecnico commerciale. Michele Pierri, Senior Managing Editor di LinkedIn Notizie Italia, ha evidenziato il contrasto: "Quattro generazioni si muovono in un mercato complesso, con aspettative e timori diversi. I dati ci dicono che i giovani guardano all’estero, mentre i più senior temono di essere penalizzati". In un contesto in cui il 43% pensa di cambiare lavoro, ma il 74% non si sente pronto, la vera sfida per le aziende e i professionisti risiede nell'investire nelle competenze AI B2B e nello sfruttare i trend dei Jobs on the Rise Italia per trasformare la rapida evoluzione in opportunità concrete.





Olga Farreras Casado, Career Expert di LinkedIn Italia, consiglia ai professionisti di dotarsi degli strumenti giusti, preparando il proprio profilo per affrontare il cambiamento. È fondamentale osservare i trend di settore e individuare subito le competenze chiave da sviluppare. Inoltre, poiché l’AI sta rimodellando ogni fase della ricerca di lavoro, dal colloquio alla scoperta delle opportunità, l’approccio deve essere graduale. Sperimentare strumenti come Job Match e AI job search su LinkedIn può aiutare a individuare con maggiore efficacia le posizioni più in linea con il proprio profilo. Mantenere il profilo aggiornato resta cruciale: è il primo punto di contatto con i recruiter. Evidenziare con chiarezza esperienze e competenze e verificare le informazioni aiuta a costruire fiducia e a distinguersi in un ambiente così competitivo.