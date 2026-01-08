Il futuro del lavoro è arrivato: Google e l'AI che rivoluzionerà Gmail di 3 miliardi di utenti



Una delle novità più significative per gli utenti professionali si chiama AI Inbox. Questa funzionalità introduce una visualizzazione rinnovata di Gmail, sebbene la modalità tradizionale rimanga sempre disponibile. L'AI Inbox si concentra sull'essenziale e organizza i messaggi in due categorie principali:

- cose da fare suggerite, che evidenziano le email che richiedono un'azione immediata da parte dell'utente;

- aggiornamenti, che riepilogano eventi cruciali come prenotazioni di viaggio, conferme di acquisto o impegni imminenti. L'introduzione di questa interfaccia avanzata è già in corso negli Stati Uniti per i primi tester, segnando il passo verso una gestione email strategica. Per chi cerca informazioni specifiche all'interno della propria mole di comunicazioni, Google ha potenziato la funzione di ricerca con AI Overviews in Gmail. Questa miglioria permette di descrivere con linguaggio naturale ciò che si sta cercando nella barra di ricerca. Invece di scorrere decine di risultati, si ottiene una panoramica concisa e utile, generata esclusivamente dalle informazioni presenti nella propria casella di posta.



Questa funzionalità di ricerca intelligente, insieme ad altri strumenti avanzati, è disponibile da subito per gli abbonati Google AI Pro e Ultra. Un’altra risorsa fondamentale per chi opera nel B2B è la Correzione bozze, una nuova funzione per il perfezionamento della scrittura interamente basata sull'AI. La posta elettronica aziendale richiede precisione e professionalità. Questo strumento è progettato per affinare le email fornendo miglioramenti avanzati. Il sistema interviene su aspetti cruciali della comunicazione:

- ottimizza la grammatica e la sintassi;

- affina la scelta delle parole e la concisione del testo;

- migliora lo stile, per esempio trasformando la forma passiva in attiva;

- corregge la struttura generale delle frasi. Questa suite di funzionalità Gemini per professionisti rende la comunicazione più efficace e diretta. Ciononostante, Google ha deciso di rendere disponibili a tutti gli utenti, senza costi aggiuntivi, le funzioni più richieste che fino a poco tempo fa erano riservate a pochi. La democratizzazione di questi strumenti amplia l'impatto dell'AI sulla produttività quotidiana in ogni settore, dal piccolo imprenditore allo sviluppatore di software a Milano.



Le funzionalità accessibili gratuitamente da oggi includono:

- Risposte suggerite con personalizzazione: si tratta di un aggiornamento delle classiche Risposte intelligenti. Gmail sfrutta il contesto della conversazione per offrire risposte pertinenti, capaci di aderire al tono e allo stile dell'utente, permettendo comunque una rifinitura prima dell'invio. - AI Overview, ossia i riepiloghi dei thread: utili riepiloghi AI compaiono nella parte superiore delle conversazioni. Sono pensati per le lunghe catene di email o per i messaggi che hanno ricevuto molteplici risposte, consentendo di cogliere rapidamente il succo della discussione. - Aiutami a scrivere: l'AI aiuta a iniziare la stesura di un messaggio partendo da un semplice comando. Basta fornire un singolo prompt per generare una bozza di email completa. Queste nuove capacità stanno debuttando inizialmente negli Stati Uniti e sono disponibili in lingua inglese, ma Google ha già specificato l'intenzione di espandere l'offerta in altre lingue e regioni, coinvolgendo presto anche l'Europa. L'impegno nell'integrazione delle AI per casella di posta aziendale mira a ridefinire le basi della comunicazione professionale.



