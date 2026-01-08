Eurozona: a novembre tasso di disoccupazione al 6,3%. Italia al 5,7%





Le cifre assolute sono imponenti e offrono una visione chiara dello stato attuale del mercato del lavoro Eurozona. L'Eurostat stima che 13,225 milioni di persone nell'UE, di cui 10,937 milioni residenti solo nell'area dell'euro, risultassero disoccupate a novembre 2025. Il dato mensile mostra una riduzione di 97 mila persone disoccupate nell'UE e di 71 mila nell'area dell'euro rispetto a ottobre 2025. Questo suggerisce una lieve ripresa congiunturale. Comunque, guardando all'anno precedente, la situazione è peggiorata sensibilmente. La disoccupazione è aumentata di 416 mila unità nell'UE e di 253 mila nella sola area dell'euro.

Le nazioni chiave dell'Unione Europea presentano scenari interni molto diversi in termini di stabilità occupazionale: l'Italia ha fatto registrare un 5,7%, la Germania ha mantenuto un dato di robusta tenuta, al 3,8% e la Francia ha mostrato un tasso più elevato, al 7,7%.

Un segmento di cruciale importanza per le politiche di crescita e il reclutamento aziendale è la disoccupazione giovanile.



A novembre 2025, 2,923 milioni di giovani (sotto i 25 anni) erano senza impiego nell'UE, con 2,318 milioni nell'area dell'euro. Il tasso di disoccupazione giovanile si è attestato al 15,1% nell'UE e al 14,6% nell'area dell'euro. Entrambi i dati sono in leggero calo rispetto al mese precedente. Nonostante questo marginale miglioramento congiunturale, l'aumento annuale persiste, con 24 mila unità in più nell'UE e 11 mila in più nell'area dell'euro rispetto a novembre 2024.

In Italia occupazione in lieve calo

Nel nostro Paese, l'analisi condotta dall'Istat per novembre 2025 rivela risultati complessi per le dinamiche occupazionali Europa. Il numero totale di occupati, pari a 24 milioni 188 mila, ha subito una lieve flessione rispetto al mese precedente. La diminuzione ha coinvolto principalmente i dipendenti a termine (2 milioni 477 mila) e gli autonomi (5 milioni 215 mila). In controtendenza, i dipendenti permanenti (16 milioni 496 mila) sono rimasti sostanzialmente stabili, fornendo un elemento di resilienza.





Il quadro annuale è più roseo. L'occupazione è aumentata rispetto a novembre 2024 (+179 mila occupati), trainata principalmente dalla crescita dei dipendenti permanenti (+258 mila) e degli autonomi (+126 mila). Ciò è indicativo di una fiducia di lungo periodo che si scontra con la cautela delle imprese nell'assunzione di personale flessibile, data la riduzione dei dipendenti a termine (-204 mila). Su base mensile, il tasso di occupazione è sceso al 62,6% e il tasso di disoccupazione al 5,7%.

Entrando nel dettaglio dei dati mensili Istat, la diminuzione degli occupati (-0,1%, pari a 34 mila unità) ha interessato le donne, i dipendenti a termine e gli autonomi, nonché i giovani tra i 15 e i 24 anni e la fascia 35-49 anni. Il numero di occupati è cresciuto unicamente per i 25-34enni ed è rimasto stabile tra gli uomini e gli over 50.

Il calo delle persone in cerca di lavoro (-2,0%, ovvero 30 mila unità) ha riguardato la maggior parte delle classi d'età. Il tasso di disoccupazione giovanile Italia è sceso significativamente, arrivando al 18,8%, un miglioramento di 0,8 punti rispetto al mese precedente.



Sebbene questo dato rimanga critico, la flessione offre un segnale di potenziale inversione di tendenza per l'inserimento dei giovani.

Parallelamente, la crescita degli inattivi tra i 15 e i 64 anni (+0,6%, pari a 72 mila unità) suggerisce che molte persone sono uscite dalla forza lavoro attiva. Questa tendenza ha interessato entrambi i generi e quasi tutte le classi d'età.

Osservando la prospettiva di medio periodo, il confronto del trimestre settembre-novembre 2025 con quello immediatamente precedente (giugno-agosto) registra comunque una crescita nel numero di occupati (+0,3%, pari a 66 mila unità). Il numero di persone in cerca di lavoro è diminuito (-3,1%). La performance annuale è chiara: a novembre 2025 il numero di occupati supera quello di novembre 2024 dello 0,7% (+179 mila unità), con aumenti concentrati soprattutto negli uomini e tra chi ha almeno 50 anni di età. L'aumento degli occupati su base annuale è accompagnato da un calo sia dei disoccupati (-6,7%) sia degli inattivi (-0,3%), confermando che, pur tra rallentamenti congiunturali, la base strutturale del mercato del lavoro Eurozona e italiano mostra segnali di espansione.



