Qualcomm e l'intelligenza artificiale in ogni dispositivo

Qualcomm si posiziona come leader nell'AI, offrendo esperienze innovative per consumatori e imprese in diverse aree, dai PC alle auto, dalle case intelligenti alle aziende.

La serie Snapdragon X introduce una nuova era per i PC. Qualcomm ha presentato la piattaforma Snapdragon X, la quarta generazione per PC ad alte prestazioni. Questa piattaforma punta a offrire prestazioni elevate, lunga durata della batteria e funzioni avanzate di intelligenza artificiale in diversi sistemi Windows. L'azienda ha inoltre comunicato che sono in produzione o sviluppo più di 60 progetti con Snapdragon X, e prevede di superare i 100 entro il 2026.

Il Digital Chassis Snapdragon si espande con nuove collaborazioni. Qualcomm sta incrementando le collaborazioni nel settore automobilistico con aziende come Alps Alpine, Amazon, Leapmotor, Mahindra, Hyundai Mobis e Royal Enfield.

Queste aziende utilizzano le soluzioni Digital Chassis Snapdragon per sistemi avanzati di assistenza alla guida e per le cabine di guida basate sull'intelligenza artificiale. Sono state presentate anche le piattaforme Snapdragon Elite per il settore automobilistico, in collaborazione con Desay, Garmin e Panasonic Automotive, mostrando un approccio che punta sul comfort e la sicurezza del conducente grazie alla combinazione di AI, consapevolezza contestuale e servizi cloud.

Qualcomm entra nella Smart Home 2.0. L'azienda ha presentato chatbot AI integrati in elettrodomestici, smart TV, robot umanoidi e altri dispositivi. Qualcomm prevede che il 2025 segnerà l'inizio della “Smart Home 2.0”, con notevoli progressi dovuti all'integrazione dell'AI generativa nei dispositivi periferici.

I nuovi dispositivi presentati utilizzano processori ad alta potenza per gestire compiti complessi di intelligenza artificiale, migliorando l'interazione e le funzionalità.

L'evoluzione della piattaforma Qualcomm Aware. L'azienda ha annunciato la prossima evoluzione della piattaforma Qualcomm Aware, un servizio cloud che permette alle aziende di dotare i propri dispositivi di funzionalità di localizzazione, visibilità e monitoraggio. Questa piattaforma supporta lo sviluppo di soluzioni IoT per diversi settori, tra cui logistica, retail, energia e robotica.

Qualcomm punta sull'AI in-house per aziende e industrie. Qualcomm ha lanciato la AI On-Prem Appliance Solution, progettata per eseguire l'inferenza generativa dell'intelligenza artificiale e la computer vision su hardware dedicato.



Inoltre, ha presentato la AI Inference Suite, una serie di software e servizi per l'inferenza dell'intelligenza artificiale, sia on-premises che su cloud. Queste soluzioni permettono a piccole e grandi aziende di eseguire applicazioni AI personalizzate, con possibili risparmi sui costi operativi rispetto all'uso di infrastrutture di terze parti.