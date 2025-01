Nuovi modelli di AI di NVIDIA per agenti intelligenti: NVIDIA AI Blueprints

Queste aziende hanno integrato la piattaforma software NVIDIA AI Enterprise, includendo i microservizi NVIDIA NIM e NVIDIA NeMo, per creare una nuova categoria di strumenti per l'AI agentica. In aggiunta a questi, NVIDIA ha introdotto altri Blueprints AI, tra cui uno per trasformare i PDF in podcast e uno per la ricerca e il riassunto di video. Inoltre, ci sono quattro nuovi NVIDIA Omniverse Blueprints per creare gemelli digitali utili alla simulazione per l'AI fisica.

Accenture ha annunciato AI Refinery for Industry, una soluzione basata su NVIDIA AI Enterprise che comprende NVIDIA NeMo, microservizi NVIDIA NIM e AI Blueprints. Questa soluzione facilita l'adozione dell'AI agentica in settori come l'automotive, la tecnologia, la manifattura e i beni di consumo.

L'AI agentica, come spiegato dal CEO di NVIDIA Jensen Huang, rappresenta un'evoluzione dell'AI generativa. Permette alle applicazioni di superare le semplici interazioni delle chat per affrontare problemi complessi che richiedono ragionamento e pianificazione. L'orchestrazione dell'AI agentica è fondamentale: si tratta di un sistema che gestisce e coordina diversi agenti che lavorano insieme per garantire sistemi AI affidabili. I nuovi modelli dei partner NVIDIA offrono integrazioni con il software NVIDIA AI Enterprise, inclusi i microservizi NIM e NVIDIA NeMo Retriever, migliorando la precisione e riducendo i tempi di latenza.

Per esempio:

CrewAI usa i nuovi microservizi NIM Llama 3.3 70B e NVIDIA NeMo Retriever per la documentazione del codice, rendendo i repository più semplici da consultare.



usa i nuovi microservizi e per la documentazione del codice, rendendo i repository più semplici da consultare. Daily , con il suo framework open-source Pipecat , utilizza i microservizi NVIDIA Riva per la trascrizione e la sintesi vocale insieme a Llama 3.3 70B NIM , per fornire AI conversazionale in tempo reale.

, con il suo framework open-source , utilizza i microservizi per la trascrizione e la sintesi vocale insieme a , per fornire AI conversazionale in tempo reale. LangChain ha aggiunto i microservizi NIM Llama 3.3 70B al suo modello per la generazione di report strutturati. Gli utenti possono fornire un argomento e uno schema per guidare l'agente nella ricerca di informazioni sul web, ottenendo un report nel formato desiderato.

ha aggiunto i microservizi al suo modello per la generazione di report strutturati. Gli utenti possono fornire un argomento e uno schema per guidare l'agente nella ricerca di informazioni sul web, ottenendo un report nel formato desiderato. LlamaIndex usa i microservizi NVIDIA NIM e NeMo Retriever per aiutare a creare contenuti di alta qualità, ricercando, schematizzando e generando contenuti con citazione delle fonti.

usa i microservizi e per aiutare a creare contenuti di alta qualità, ricercando, schematizzando e generando contenuti con citazione delle fonti. Weights & Biases ha integrato W&B Weave con il modello per assistenti virtuali AI, che include il microservizio Llama 3.

1 70B NIM , semplificando il processo di debug, valutazione e monitoraggio delle prestazioni, oltre che la raccolta di feedback per migliorare l'integrazione e la velocità di iterazione.

Un altro importante Blueprint AI di NVIDIA è quello per la conversione di PDF in podcast. Questo strumento permette di trasformare PDF complessi in riassunti audio, estraendo immagini, tabelle e testo e convertendoli in contenuti audio. L'agente AI è in grado di comprendere il contesto, identificare i punti chiave e generare un riassunto conciso in formato podcast. I Blueprints NVIDIA sono pensati per semplificare l'integrazione dell'AI nelle applicazioni, offrendo ai programmatori strumenti per sviluppare rapidamente e facilmente applicazioni di AI agentica. Con un semplice clic, i programmatori possono avviare e utilizzare i nuovi Blueprints AI, grazie agli NVIDIA Launchables, che forniscono ambienti di sviluppo con configurazioni predefinite.



I Launchables includono tutti i componenti necessari per lo sviluppo, garantendo un set-up riproducibile senza configurazioni manuali.

Le aziende possono utilizzare i Blueprints in produzione con la piattaforma software NVIDIA AI Enterprise su diverse piattaforme di data center come Dell Technologies, Hewlett Packard Enterprise, Lenovo e Supermicro, oppure su piattaforme cloud accelerate come Amazon Web Services, Google Cloud, Microsoft Azure e Oracle Cloud Infrastructure.

Accenture e NVIDIA collaborano per accelerare l'implementazione con AI Refinery for Industry, che offre 12 nuove soluzioni per settori specifici, costruite con il software NVIDIA AI Enterprise.



Queste soluzioni includono la gestione della crescita dei ricavi per beni di consumo e servizi, il supporto per le sperimentazioni cliniche nel settore delle scienze biologiche, la risoluzione dei problemi relativi agli asset industriali e il marketing B2B. Le offerte di AI Refinery for Industry comprendono componenti preconfigurati, best practices ed elementi fondamentali per accelerare lo sviluppo di agenti AI, fornendo strumenti per creare reti di AI specializzate per le esigenze di ogni settore. Accenture prevede di lanciare oltre 100 soluzioni AI Refinery for Industry entro la fine dell'anno.

In sintesi, NVIDIA sta rendendo l'AI agentica più accessibile con i nuovi Blueprints, che offrono strumenti per costruire applicazioni complesse e personalizzate, accelerando l'innovazione in diversi settori.



La collaborazione con aziende come CrewAI, Daily, LangChain, LlamaIndex e Weights & Biases e con un partner come Accenture sottolinea l'impegno di NVIDIA per la diffusione dell'intelligenza artificiale.