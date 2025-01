Mercati asiatici oggi 8 gennaio n calo: dollaro forte e tassi di interesse Usa nel mirino

Anche Wall Street ha chiuso in ribasso, a causa della preoccupazione di una possibile ripresa dell'inflazione. Questa tendenza negativa sembra destinata a continuare in Europa, con i futures dell'Eurostoxx 50 e del DAX tedesco in lieve calo.

L'aumento dei rendimenti obbligazionari potrebbe pesare sui titoli tecnologici europei, dopo aver toccato martedì il livello più alto degli ultimi cinque mesi. Nel 2025, l'attenzione degli investitori è concentrata sulle mutevoli aspettative sui tassi Usa, sulla crescente divergenza tra la politica monetaria statunitense e quella di altre economie e sulla possibile introduzione di dazi da parte del Presidente eletto Donald Trump.

La Fed prevede solo due tagli dei tassi nel 2025, meno dei quattro previsti in precedenza. I mercati al momento scontano un taglio ancora minore, di 38 punti base, con il primo intervento previsto per luglio.

La BCE (Banca Centrale Europea), invece, dovrebbe effettuare tagli più consistenti, con gli investitori che prevedono 99 punti base di allentamento quest'anno, nonostante l'inflazione nella zona euro sia aumentata a dicembre. Questo ha portato l'euro vicino al minimo degli ultimi due anni, a 1,022475 dollari, con il timore che possa scendere sotto 1 dollaro a causa dell'incertezza sui dazi.

Lo yen è scambiato a 158,12 per dollaro, dopo aver toccato martedì i 158,425, un livello che non si vedeva da luglio, quando Tokyo era intervenuta per sostenere la sua valuta. Nel 2024, lo yen ha perso oltre il 10% contro il dollaro e il 2025 è iniziato in modo difficile. L'indice CSI300 cinese è diminuito di oltre l'1%, toccando un minimo degli ultimi tre mesi. Questo inizio d'anno incerto ha visto i regolatori e le autorità cinesi cercare di rassicurare gli investitori, ma senza successo.

L'indice Hang Seng di Hong Kong è sceso di oltre l'1%, raggiungendo il livello più basso dalla fine di novembre, mentre lo yuan cinese è sceso a un minimo degli ultimi 16 mesi.

Dati Usa sostengono il dollaro

I dati di martedì mostrano che le offerte di lavoro negli Stati Uniti sono aumentate inaspettatamente a novembre, mentre le assunzioni sono rallentate. Questo suggerisce che il mercato del lavoro sta rallentando, ma non in modo tale da spingere la Fed a tagliare rapidamente i tassi di interesse.

"È certamente troppo presto per parlare di una riaccelerazione dell'inflazione da questa serie di dati, e i mercati prenderanno spunti più importanti dai dati sui Non-Farm Payrolls di venerdì" ha affermato Kyle Chapman, analista dei mercati valutari presso Ballinger Group. "Con il mercato ora orientato verso un solo taglio dei tassi quest'anno, per me lo spazio sta crescendo per un rallentamento nella ripresa dell'atteggiamento aggressivo della Fed.



"

I rendimenti dei titoli del Tesoro decennali hanno raggiunto il 4,699%, il livello più alto da aprile, per poi attestarsi al 4,681%. L'indice del dollaro, che misura la valuta statunitense rispetto ad altre sei principali valute, è salito a 108,65, non lontano dal massimo degli ultimi due anni. Nel 2024, l'indice è aumentato del 7%, poiché gli investitori si aspettano che i tassi statunitensi rimangano elevati per più tempo. L'attenzione si concentra ora sul rapporto sui salari di venerdì, che fornirà ulteriori indicazioni sulle prossime mosse della Fed. Un sondaggio di Reuters indica che i Non-Farm Payrolls dovrebbero aumentare di 160.000 unità a dicembre, dopo l'aumento di 227.000 di novembre.

James Knightley, capo economista internazionale di ING, ha affermato che la combinazione di una crescita decente, preoccupazioni per l'inflazione elevata e un mercato del lavoro in rallentamento, ma non in crollo, continua a spingere il mercato a ridurre le aspettative sui potenziali tagli dei tassi quest'anno.



"Il rischio è che un numero di posti di lavoro più forte e un altro 0,3% mese su mese dell'indice dei prezzi al consumo core la prossima settimana vedano queste aspettative ridimensionate ulteriormente." Il rapporto sull'inflazione negli Stati Uniti per dicembre 2024 sarà pubblicato il 15 gennaio.

Nel settore delle materie prime, i prezzi del petrolio sono aumentati, con il Brent a 77,57 dollari al barile e il WTI a 74,88 dollari. Il prezzo dell'oro è rimasto stabile a 2.649 dollari l'oncia, sotto pressione a causa dei maggiori rendimenti obbligazionari e del dollaro forte.

I mercati asiatici hanno subito un ribasso, con il dollaro in rafforzamento che tiene le valute locali vicine ai minimi, mentre le attese sui tassi di interesse della Fed restano al centro dell'attenzione.