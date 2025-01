Manifattura fatica: mancanza di competenze e di digitalizzazione frenano la crescita

Questa situazione critica mette a rischio l'efficienza operativa, l'innovazione e la crescita, con potenziali perdite di miliardi di dollari in termini di produttività e ricavi.

Un'altra grande difficoltà è legata ai flussi di dati manuali e poco efficienti tra i diversi sistemi aziendali, che rallentano le iniziative di trasformazione digitale. Il 40% delle aziende intervistate lamenta una mancanza di visibilità, il 35% cita sistemi obsoleti e "disconnessi" e il 36% evidenzia una scarsa integrazione degli strumenti della forza lavoro. Inoltre, il 35% lamenta flussi di informazioni manuali e inefficaci e il 34% la mancanza di informazioni sulle competenze e risorse.

Molte imprese manifatturiere sono preoccupate che i sistemi non collegati ostacolino la loro capacità di gestire interruzioni operative e di sostenere la crescita del business. Molte aziende del settore manifestano il desiderio di abbandonare le soluzioni IT tradizionali per adottare strumenti più efficienti, con analisi integrate, capaci di risolvere i problemi aziendali in modo più efficace.

Il cloud è visto da molte aziende come un elemento fondamentale per la modernizzazione dei sistemi, mentre l'AI è considerata un vantaggio per vari processi e aree funzionali interne. Le incertezze sui costi operativi, le questioni relative al personale e le normative sono ulteriori fattori che spingono le aziende a modernizzare i sistemi esistenti e ad adottare maggiormente l'intelligenza artificiale.

Il sondaggio ha identificato i fattori principali per rimanere competitivi nel settore manifatturiero:

Quasi la metà degli intervistati (47%) considera l'AI e il machine learning essenziali per la crescita, poiché forniscono spunti preziosi e supportano azioni mirate. Più di quattro aziende su dieci (42%) ritengono indispensabile migliorare l'innovazione e la qualità dei prodotti, per sviluppare vantaggi competitivi rispetto alla concorrenza.

Quattro su dieci (41%) sottolineano l'importanza di accelerare l'innovazione digitale e di ridurre la complessità dell'IT.

Questa indagine, condotta online nel giugno 2024, mette in luce come le aziende manifatturiere debbano affrontare sfide significative per rimanere competitive. La mancanza di competenze e i sistemi non adeguati rendono difficile l'adattamento ai cambiamenti del mercato. Per modernizzare i sistemi e rimanere competitive, le aziende dovrebbero puntare sul cloud e sull'AI, strumenti fondamentali per l'innovazione.

Lo studio, commissionato da Workday, ha evidenziato come il settore manifatturiero stia attraversando un periodo di transizione in cui si scontra con la necessità di innovare e digitalizzare i processi produttivi. La carenza di figure specializzate, la lentezza nell'integrare strumenti tecnologici, la difficoltà nel collegare diversi sistemi aziendali, rappresentano gli ostacoli principali da superare per tornare a crescere.



Il futuro è legato a una modernizzazione dei sistemi aziendali con una sempre maggiore introduzione di soluzioni di intelligenza artificiale.

Il report è disponibile a questo link.