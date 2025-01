Fineco, raccolta record a dicembre: oltre 10 miliardi nel 2024

Al contrario, la raccolta amministrata ha visto un deflusso di 542 milioni di euro. La raccolta diretta, invece, ha registrato un saldo positivo di 977 milioni di euro. Il successo di Fineco non si limita alla raccolta. I ricavi derivanti dal brokerage, ovvero le commissioni generate dalle operazioni di trading, hanno raggiunto i 18 milioni nel mese di dicembre. A fine anno, il totale ammonta a 217 milioni, segnando un incremento del 13% rispetto all’anno precedente.

Il patrimonio totale di Fineco è cresciuto notevolmente, toccando i 140,8 miliardi di euro. Rispetto ai 122,6 miliardi di dicembre 2022, si registra un aumento del 15%. Questo incremento è trainato soprattutto dal private banking, le cui masse sono salite da 56 miliardi a 68,4 miliardi di euro, con una crescita del 22%. Questa espansione del private banking evidenzia la capacità di Fineco di attrarre e soddisfare le esigenze di una clientela con grandi patrimoni.

Questi dati dimostrano la solidità di Fineco e la sua capacità di generare valore, sia per i clienti che per gli azionisti. La crescita del patrimonio totale, insieme al significativo aumento della raccolta netta e dei ricavi dal brokerage, conferma il posizionamento di Fineco come uno dei principali operatori nel settore finanziario.