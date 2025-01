Borse europee contrastate, Milano chiude con un +0.5%, Leonardo guida il rialzo





Le borse europee hanno mostrato un andamento incerto oggi, con risultati misti tra i diversi mercati. A Milano, il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dello 0,5%, raggiungendo quota 35.108 punti. Il settore della difesa ha trainato la performance, con Leonardo che ha registrato un incremento del 4,1%, in scia alle dichiarazioni di Trump su un possibile aumento della spesa per la NATO. Anche il comparto bancario ha avuto un ruolo di rilievo, con Banca Mediolanum (+3,5%) e Bper (+3,15%) che hanno mostrato una solida crescita.