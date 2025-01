Affitti in Italia: aumenti e nuove tendenze nel mercato immobiliare secondo Tecnocasa

A Milano si osserva un cambiamento. Molti proprietari stanno tornando agli affitti tradizionali, specialmente quelli transitori, dopo un periodo in cui gli affitti brevi erano molto diffusi. Questo cambiamento ha portato a un rallentamento della crescita dei canoni, che avevano raggiunto livelli elevati, e per la prima volta si registrano contratti a canone concordato, grazie alla revisione dei valori da parte del Comune. Le città di Bari, Bologna e Roma mostrano un aumento dei canoni più marcato a causa degli affitti brevi. Nella capitale, l'attesa per il Giubileo spinge i proprietari a non rinnovare i contratti tradizionali per puntare sui turisti, la situazione è simile anche in altre città.

Milano si conferma la città più cara per gli affitti: un monolocale costa in media 820 euro al mese, un bilocale 1140 euro e un trilocale 1510 euro.

Di seguito, i canoni medi mensili per altre grandi città:

Bari: monolocale 420 €, bilocale 550 €, trilocale 670 €

Bologna: monolocale 640 €, bilocale 780 €, trilocale 910 €

Firenze: monolocale 650 €, bilocale 780 €, trilocale 930 €

Genova: monolocale 340 €, bilocale 450 €, trilocale 540 €

In aggiunta, anche nei capoluoghi di provincia si registra una crescita dei canoni di locazione: +2,7% per i monolocali, +2,4% per i bilocali e +2,5% per i trilocali. Gli immobili di qualità, ben arredati, in zone servite e luminose, sono i più richiesti. L'attenzione ai costi condominiali resta alta.

Nel primo semestre del 2024, il 69,3% degli inquilini ha cercato casa in affitto per scelta abitativa, un leggero calo rispetto al 70,1% dello stesso periodo dell'anno precedente.

Chi non riesce ad acquistare o sceglie volontariamente l'affitto rientra in questa categoria. I contratti stipulati per motivi di lavoro sono aumentati al 26,0% dal 24,9%, mentre quelli per motivi di studio sono scesi al 4,6% dal 5,0%. I contratti a canone transitorio sono cresciuti al 26,2% dal 25,4% e anche quelli a canone concordato sono aumentati leggermente, passando dal 30,1% al 30,3%.

In sintesi, il mercato degli affitti in Italia è caratterizzato da un aumento dei prezzi, una domanda sostenuta e un'offerta limitata. La tendenza verso i contratti transitori è in crescita, mentre in alcune città si assiste a un ritorno verso gli affitti tradizionali. "La carenza di immobili sul mercato incide in modo significativo sull'aumento dei canoni", affermano gli analisti. Le dinamiche di mercato rimangono complesse e influenzate da fattori economici e turistici.

