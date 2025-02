Volkswagen: l'auto elettrica per tutti arriverà nel 2027?

Questo nuovo modello non sostituirà la ID. 2all, ma si posizionerà come un'opzione ancora più economica. L'obiettivo è ambizioso, proporre una vettura che incarni lo spirito della storica Maggiolino: semplice, accessibile e potenzialmente iconica per una nuova generazione. La presentazione ufficiale del prototipo è prevista per l'inizio di marzo, mentre il lancio sul mercato del modello di produzione è fissato per il 2027. Questo veicolo rappresenterà un pilastro fondamentale del piano futuro del marchio, affiancandosi alla versione di produzione della ID. 2all e ad altri veicoli elettrici compatti sviluppati all'interno del Gruppo Volkswagen. Daniela Cavallo, presidente del consiglio di fabbrica generale e di gruppo di Volkswagen AG, ha aggiunto: "Il nuovo modello entry-level completamente elettrico sarà una Volkswagen nel vero senso della parola.



È quindi appropriato che i nostri dipendenti dello stabilimento di Wolfsburg siano i primi ad avere un'anteprima del design, prima del grande pubblico". Dal lancio della famiglia ID. Nel 2019, Volkswagen ha venduto oltre 1,35 milioni di veicoli ID. In tutto il mondo, tra cui circa 500.000 ID.3. Schäfer ha anche confermato che lo stabilimento di Wolfsburg rimarrà il cuore pulsante del marchio nell'era elettrica, con l'obiettivo di costruire la prossima generazione di Golf elettrica sulla nuova piattaforma SSP, insieme al T-Roc elettrico. La piattaforma SSP (Scalable Systems Platform) rappresenterà la prossima generazione di una piattaforma meccatronica completamente elettrica, digitalizzata e altamente scalabile, basata su un'architettura di sistema uniforme. Cavallo ha sottolineato: "Wolfsburg, il cuore del mondo del Gruppo, dovrà affrontare compiti cruciali che dovremo affrontare con determinazione".

Volkswagen ha delineato un piano ambizioso in tre fasi, denominato "tripla A": accelerare, attaccare e raggiungere. Entro il 2027, sono previsti nove nuovi modelli, tra cui la versione di produzione della ID.2all a meno di 25.000 euro e l'auto elettrica entry-level a circa 20.000 euro. L'obiettivo finale è diventare il produttore di volume tecnologicamente leader a livello globale entro il 2030.