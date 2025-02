Trump: accordo su TikTok o guerra per la supremazia dell'AI con la Cina?

Persino i dazi doganali di Trump sono uno spettacolo secondario. Se Trump contrasterà in modo aggressivo le ambizioni di Pechino nel campo dell'intelligenza artificiale, appoggiandosi ai controlli sulle esportazioni che negano alla Cina l'accesso ai chip e alle attrezzature per la produzione di chip che abilitano l'intelligenza artificiale, sarà probabilmente la decisione più importante del suo secondo mandato. È bene essere avvertiti: se il negoziatore in capo non raggiungerà un monumentale accordo Usa-Cina, preparatevi a un Trump, comandante in capo della Guerra Fredda, che supervisionerà una battaglia senza esclusione di colpi per la supremazia dell'AI. Quale dei due percorsi distinti sceglierà Trump avrà importanti implicazioni per Nvidia, Meta Platforms, tutti gli altri titoli dei "Magnifici Sette" e, naturalmente, Taiwan Semiconductor, che produce i chip su cui si basa la leadership americana nell'AI.

La vittoria elettorale di Trump potrebbe aver riacceso la possibilità di un "grande accordo" Usa-Cina, ha osservato di recente lo specialista cinese di Etf azionari KraneShares. La società ha evidenziato una serie di segnali post-elettorali che indicano che Trump sta adottando un approccio "conciliante, 'L'arte del fare affari' con la Cina". Tra questi, il fatto che Trump abbia ridotto a un nuovo dazio del 10% sulle importazioni cinesi, dopo aver minacciato il 60% durante la campagna elettorale. Ma poi è arrivato il "campanello d'allarme" di DeepSeek, come l'ha definito Trump, seminando dubbi sulla leadership statunitense nell'AI. Nel primo indizio che Trump potrebbe assumere una posizione più conflittuale, Bloomberg News ha riferito che la sua amministrazione potrebbe limitare le esportazioni dei chip H20 più vecchi di Nvidia, a cui DeepSeek attribuisce il merito di aver aiutato la sua chatbot AI a competere con ChatGPT di OpenAI a una frazione del costo.

Mentre il tempo stringe verso la scadenza del 5 aprile fissata da Trump per evitare il divieto di TikTok, un altro orologio sta ticchettando. "La più grande salva nella nuova guerra fredda tecnologica" è prevista per il 15 maggio, affermano il fondatore di SemiAnalysis, Dylan Patel, e i suoi coautori. Si tratta di 120 giorni dopo che l'amministrazione Biden uscente ha presentato una norma radicale per trasformare i limiti, non del tutto efficaci, alla vendita di chip AI avanzati alla Cina in una rete impermeabile. La struttura dell'accordo su TikTok che Trump ha delineato (gli Usa saranno clementi sui nuovi dazi se il presidente Xi Jinping accetterà di cedere il controllo delle operazioni statunitensi di ByteDance) scalfisce solo la superficie di ciò che è realmente in gioco.



I controlli statunitensi sull'esportazione di chip saranno in ultima analisi la chiave di qualsiasi accordo significativo. Prima di approvare una vendita di TikTok, Xi vorrà sapere se Trump intende procedere con la drastica escalation di Biden delle restrizioni sull'esportazione di chip AI per impedire alla Cina di rivaleggiare, se non superare, gli Usa. Mentre Trump si impegna a garantire che gli Usa siano "la capitale mondiale dell'intelligenza artificiale", sembra improvvisamente possibile che la capitale possa finire, non nella Silicon Valley, ma a Hangzhou, sede sia di DeepSeek che del gigante tecnologico Alibaba. L'approccio economico di DeepSeek ha alimentato la preoccupazione che gli ingenti investimenti delle società statunitensi nell'infrastruttura AI non diano i loro frutti, innescando la svendita del 27 gennaio che ha ridotto il valore di mercato di Nvidia di quasi 600 miliardi di dollari.



Due giorni dopo, Alibaba ha presentato il proprio nuovo modello AI, affermando di superare Meta, OpenAI, Anthropic e DeepSeek in una serie di parametri di riferimento del settore. La crescente potenza dell'AI cinese è alla base del regime globale di licenze di tipo pesante promosso dall'amministrazione Biden nella sua ultima settimana. Il "Framework for Artificial Intelligence Diffusion" mira a negare alla Cina le massicce risorse computazionali necessarie per costruire i modelli AI più avanzati, che potrebbero essere utilizzati per ottimizzare le tattiche militari in tempo reale o per alimentare attacchi informatici difficili da contrastare. "Il governo ritiene che l'AI determinerà se l'egemonia statunitense persisterà o se sarà ceduta alla Cina" e che l'esito dipenderà dal fatto che nei prossimi anni saranno adottate misure sufficienti per interrompere i progressi della Cina, ha affermato SemiAnalysis in un'analisi del 15 gennaio.