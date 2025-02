Tim: attesa per i conti e Iliad e Poste Italiane pronte a comprarla

Per il quarto trimestre, si attendono ricavi per 3,73 miliardi (+1,3%) e ricavi da servizi per 3,51 miliardi (+2,8%), con una crescita del business domestico dello 0,9% (2.481 milioni di euro) e di Tim Brasile del 6,8% (1.032 milioni di euro). Parallelamente, si intensificano le voci di un possibile accordo tra il fondo di private equity CVC e Vivendi per l'acquisizione della quota del 24% detenuta dai francesi in Tim, classificata come disponibile per la vendita. Il titolo Vivendi ha registrato un incremento del 4,5% a Parigi, raggiungendo i 2,83 euro, ma nessuna delle parti coinvolte ha rilasciato commenti ufficiali. Il contesto più ampio vede un'accelerazione del dibattito sul consolidamento del settore delle telecomunicazioni a livello europeo. Gli analisti di Mediobanca sottolineano come: "Il consolidamento non può essere rimandato", evidenziando l'aspettativa di una posizione più proattiva da parte della nuova Commissione europea, in linea con l'agenda di Draghi, che prevede maggiori investimenti in innovazione e una semplificazione delle autorizzazioni per le fusioni.

L'importanza crescente dell'AI è vista come un ulteriore stimolo per i politici dell'Unione Europea a favorire la creazione di conglomerati capaci di competere a livello globale. In Italia, dopo l'operazione tra Fastweb e Vodafone, si profilano nuove possibili aggregazioni. Iliad, con la sua rete mobile, emerge come un potenziale protagonista di questo processo di consolidamento. Anche Poste Italiane, già presente nel settore con Poste Mobile, starebbe valutando un suo ingresso. "Per adesso si tratta solo di un'ipotesi allo studio, ma che potrebbe incontrare anche la non contrarietà del governo che considera il settore telefonico come strategico", riporta Il Foglio, ipotizzando un'alternativa alla trattativa con Iliad, sebbene la fattibilità di tale aggregazione sia ancora da verificare.

Nonostante il fallimento del corteggiamento di Vodafone, Iliad continua a valutare diverse opzioni, tra cui Tim. L'intensificarsi delle indiscrezioni suggerisce che il gruppo francese, assistito dagli advisor Lazard e Mediobanca, potrebbe essere pronto a muoversi, anche se, al momento, non è stata ancora formalizzata alcuna operazione. La scorsa settimana, Benedetto Levi e Thomas Reynaud avrebbero presentato al Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti e al Capo di Gabinetto di Palazzo Chigi Caputi la loro visione sul mercato delle telecomunicazioni, sottolineando la necessità di un consolidamento, garantendo il mantenimento dei livelli occupazionali e respingendo l'ipotesi di una frammentazione dell'azienda. Questi incontri rappresentano un punto di partenza, ma la strada per il consolidamento è ancora incerta, con l'unica certezza, al momento, dell'esclusione di un'offerta pubblica di acquisto di Iliad su Tim.