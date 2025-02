Il FTSE MIB sfonda i 37.000 punti questa settimana, nuovo record

Nonostante questi numeri positivi, è necessario considerare alcuni fattori. Uno dei problemi principali è il fenomeno del *delisting*, ovvero il ritiro di società dalla quotazione in Borsa Italiana. Addirittura, Monte Paschi di Siena, istituto bancario partecipato dallo stato, ha manifestato l'intenzione di abbandonare Mediobanca in caso di successo dell'Offerta Pubblica di Scambio. Attualmente, le società quotate sul mercato azionario italiano sono 421, con una capitalizzazione complessiva di circa 888 miliardi di euro. Questa cifra corrisponde a circa il 40% del Pil italiano. Nel 2006, la capitalizzazione era di 778,5 miliardi di euro, pari al 52,8% del Pil. La crescita nominale è stata quindi solo del 14%, ma in termini reali si registra un calo del -24%, considerando l'inflazione del 38% nello stesso periodo.

Questi dati suggeriscono che i record attuali vanno interpretati con cautela. Il peso del mercato azionario italiano è diminuito, passando da circa il 2% dei primi anni Duemila allo 0,5% attuale. Altre borse mondiali hanno performato meglio negli ultimi anni. Le ragioni di questa situazione sono molteplici. Innanzitutto, la Borsa Italiana risente della debolezza dell'economia italiana. Inoltre, le aziende hanno visto le loro quotazioni scendere a causa della stagnazione o riduzione dei profitti. Un altro fattore da considerare è l'eccessiva regolamentazione. Quotarsi in borsa in Italia è un'operazione complessa e costosa, che può scoraggiare le aziende. La Consob, ad esempio, è intervenuta di recente sulla disciplina delle emissioni obbligazionarie per semplificare i prospetti informativi, un iter considerato troppo complesso dalle aziende emittenti.

Infine, il tessuto imprenditoriale italiano è caratterizzato da una forte presenza di piccole e medie imprese a gestione familiare. Queste aziende, pur essendo apprezzate per la qualità e l'originalità dei loro prodotti, spesso non riescono a compiere il salto necessario per competere sui mercati internazionali, anche a causa della scarsa disponibilità di capitali. Il mercato azionario non è solo un'opportunità di guadagno per gli investitori. Esso permette alle aziende quotate di accedere ai capitali necessari per finanziare gli investimenti, innovare e crescere. In Italia, le aziende spesso preferiscono mantenere il controllo proprietario, limitando la contendibilità e, di conseguenza, gli investimenti e la crescita. Questa situazione porta a uno sbilanciamento a favore del debito, esponendo le aziende ai tassi di mercato. "Godiamoci questo momento positivo, ma senza dimenticare le sfide che il mercato azionario italiano deve affrontare", ripetono gli analisti.