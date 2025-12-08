L'Italia colpisce l'Europa con i robot umanoidi: i 70 milioni che cambiano l'automazione industriale avanzata



La loro progettazione è stata orientata all’integrazione con gli operatori umani e pensata per contesti altamente specifici. Questi assistenti robotici sono destinati ad ambienti industriali complessi, al settore della sanità e al retail, intervenendo in tutte quelle mansioni ripetitive, ad alto rischio operativo o di elevata intensità.

A guidare questa operazione finanziaria c’è il Fondo Artificial Intelligence di CDP Venture Capital, affiancato da un consorzio di investitori di peso internazionale e strategico. Tra i partecipanti figurano AMD Ventures, Duferco, Eni Next, RoboIT e Tether. L’arrivo di questo capitale non è solo finanziario, permette l'integrazione di circa 70 ingegneri provenienti direttamente dai laboratori IIT, che saranno affiancati da specialisti nella gestione, certificazione e produzione di questi sofisticati umanoidi.

Il capitale raccolto è cruciale per accelerare lo sviluppo del prodotto e, soprattutto, l’addestramento dei sistemi di Physical AI.



Questa tecnologia rappresenta la fusione sinergica tra la robotica più avanzata e l’intelligenza artificiale, permettendo alle macchine di interagire fisicamente con l’ambiente. Inoltre, i fondi serviranno per la validazione industriale e per l’avvio della costruzione del primo stabilimento produttivo. L’azienda sta definendo i primi contratti con importanti realtà del settore manifatturiero industriale; questi accordi saranno ufficializzati nei primi mesi del 2026, segnando l’ingresso concreto degli umanoidi nei contesti di produzione reali.

«La nostra missione è costruire un futuro in cui i robot umanoidi intelligenti collaborino quotidianamente con persone, amplificando il potenziale cognitivo e fisico dell’essere umano», ha precisato Daniele Pucci, CEO e co-founder di Generative Bionics. La tecnologia di Physical AI che è stata sviluppata consente di progettare e produrre robot ispirati all’uomo, capaci di generare un tangibile valore aggiunto per svariate applicazioni industriali. Le analisi internazionali principali indicano una crescita esplosiva: il mercato della robotica umanoide supererà i 200 miliardi di dollari entro il 2035 e potrebbe toccare i 5 trilioni entro il 2050.



Questa è una trasformazione epocale. L’obiettivo è trasformare Generative Bionics nell’attore di riferimento nella Physical AI per robot umanoidi, perfettamente integrati in un ecosistema tecnologico che rimane umano-centrico.

Lo sviluppo della robotica umanoide intelligente è riconosciuto come un’opportunità irripetibile. Questa tecnologia permette all'Italia di sfruttare le proprie competenze scientifiche e industriali per conquistare un ruolo di primo piano in un mercato che presenta trend di crescita generazionali. La collaborazione tra CDP Venture Capital e Generative Bionics è partita tempo fa, con un primo investimento focalizzato sulla fase di prototipazione, grazie al Polo di Trasferimento Tecnologico RoboIT. Adesso, l’ingresso del Fondo Artificial Intelligence e degli investitori internazionali rafforza la convinzione che questo team abbia le carte in regola per affermare Generative Bionics come un campione europeo e globale, posizionando l’Italia tra i leader nelle scelte tecnologiche del settore.





L’azienda ha radici profonde, portando con sé oltre venti anni di ricerca, sviluppo e prototipizzazione di robot umanoidi condotti presso l’IIT. Generative Bionics è stata fondata nel luglio 2024 per iniziativa di Daniele Pucci, Alessio Del Bue, Marco Maggiali e Andrea Pagnin, tutti provenienti dall'IIT, con il supporto imprenditoriale di Davide Rota e Jeffrey Libshutz, anch’essi co-founder. L’Istituto Italiano di Tecnologia ha concesso alla società la licenza esclusiva sulle tecnologie cardine sviluppate sul territorio nazionale, incluse quelle create in partnership con INAIL nel contesto della Physical AI. Con il lancio di questa realtà, l’IIT concretizza un tassello fondamentale della sua missione istituzionale: supportare il sistema produttivo nazionale, fornendo innovazione nel settore della robotica di ultimissima generazione.

I robot umanoidi di Generative Bionics sono il risultato dell'esperienza maturata nei principali progetti di robotica dell’Istituto.



Si tratta di modelli celebri: iCub, il robot cognitivo; ergoCub, l’umanoide concepito con INAIL per assistere l’uomo nel lavoro; e iRonCub, l’unico robot umanoide volante al mondo. Da questo enorme bagaglio scientifico, l’azienda ha definito i tre pilastri tecnologici che sostengono la nuova generazione di umanoidi per l’automazione industriale avanzata:

- una rete di sensori tattili e di forza distribuiti, derivata da iCub, che garantisce un’interazione fisica estremamente sicura;

- un’architettura di Physical AI, affinata con ergoCub, che permette di progettare robot specifici per determinate applicazioni e di consentire loro di apprendere direttamente dall’ambiente reale;

- metodi avanzati di AI, sviluppati grazie a iRonCub, che permettono al robot di adattarsi con flessibilità anche a condizioni operative estreme. Questi elementi combinati rendono gli umanoidi capaci di operare con elevata affidabilità e sicurezza in contesti reali.



A completare il prodotto c'è un design Made in Italy ricercato, curato nelle proporzioni, nella scelta dei materiali e nella relazione estetica con l’essere umano. La versione completa di questo primo umanoide, che unisce tutti questi elementi tecnologici e di design, sarà presentata in anteprima internazionale al CES di Las Vegas, negli USA, in programma dal 6 al 9 gennaio.