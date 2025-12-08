Il silenzio del FTSE MIB prima della svolta: cosa aspettarsi dagli investimenti a Piazza Affari





Non solo la FED, ma anche l'Europa ha catturato l'attenzione degli operatori. L'outlook tassi BCE Fed è diventato centrale. Dopo le dichiarazioni di un membro influente della Banca Centrale Europea (BCE), si è iniziata a considerare l'ipotesi che la prossima mossa non sarà un taglio, bensì un ulteriore incremento. Questo scenario ha messo in allarme chi sperava in un rapido allentamento monetario per supportare la crescita.

Nonostante l'indice generale abbia mostrato immobilità, alcuni settori hanno registrato movimenti decisi. Le azioni del comparto finanziario italiano hanno guidato i rialzi, con un ottimo andamento titoli finanziari Milano. Questo slancio è arrivato grazie a notizie positive specifiche del settore bancario.

I guadagni più significativi nel settore finanziario includono:

- MPS, che ha registrato un balzo del 4,36% dopo che Consob non ha riscontrato evidenze di un patto segreto tra i principali azionisti volto a ottenere il controllo di Mediobanca;

- Mediobanca, in crescita dell'1,7%;

- UniCredit e Intesa Sanpaolo, che sono salite dello 0,2%;

- BPM, con un aumento del 2%;

- Unipol, che ha aggiunto l'1% al suo valore.





Parallelamente, anche il settore della difesa ha trovato spazio per crescere. Leonardo ha guadagnato il 2,1%. Tale aumento si inserisce in un quadro internazionale che non mostra progressi tangibili sul piano di pace tra Ucraina e Russia, mantenendo alta la domanda di servizi e tecnologia del settore.

Comunque, l'ottimismo non è stato condiviso da tutti i comparti. L'automotive ha sofferto una pesante giornata di vendite. Questo calo incide direttamente su molte strategie mercato italiano che contano sulla performance dell'export manifatturiero.

Ferrari è scesa del 3,5% dopo che la banca d'investimento Morgan Stanley ha rivisto al ribasso il suo rating sul titolo. Nello stesso solco, Stellantis ha lasciato l'1,3% sul terreno. A completare il quadro negativo della seduta, anche le utilities

- hanno ceduto terreno.

I titoli delle aziende di pubblica utilità che hanno subito un calo sono:

- Enel, in flessione dello 0,1%;

- Snam, che è scesa dell'1,1%;

- Terna, in chiusura negativa dello 0,6%.





La giornata borsistica a Piazza Affari ha dimostrato come la liquidità e l'attenzione siano trattenute, in attesa del chiaro segnale che solo le banche centrali possono dare. I mercati sono pronti a muoversi, ma per ora, l'unica costante è l'estrema prudenza che caratterizza i nuovi investimenti a Piazza Affari.