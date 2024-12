Spread in calo: buone notizie per l'economia italiana





Il calo dello spread non avvantaggia solo lo Stato, ma porta benefici all'intera economia italiana, stimolando investimenti e consumi.

Rendimenti dei BTp in calo: cosa significa?

Il rendimento dei BTp a 10 anni è sceso sotto il 3,20%, il livello più basso da agosto 2022. Questo calo riflette l'attesa del mercato per un taglio dei tassi da parte della BCE a dicembre. Ma non solo: il restringimento dello spread indica anche una diminuzione del rischio percepito sul debito pubblico italiano. Un fattore positivo per i conti pubblici, perché riduce i costi di emissione del nuovo debito, alleggerendo il carico fiscale sui contribuenti.

L'impatto positivo del calo dello spread sull'economia reale

Ma c'è di più. Il calo dello spread ha effetti benefici su tutta l'economia. I rendimenti sovrani fungono da riferimento per i tassi di mercato. Banche e aziende, quando fissano i tassi sui prestiti, tengono conto del rendimento "risk free" dei titoli di Stato. Di conseguenza, quando lo spread è elevato, aumentano i costi per investimenti e acquisti a rate per famiglie e imprese. Il calo dello spread riduce questo divario, favorendo l'economia privata. Investire in Italia diventa meno oneroso, così come accendere un mutuo o richiedere un finanziamento. E questo, a sua volta, favorisce la crescita.

Un possibile circolo virtuoso per l'economia italiana

Il calo dello spread può innescare un circolo virtuoso. Le agenzie di rating potrebbero rivedere al rialzo il giudizio sui BTp, riducendo ulteriormente lo spread e sostenendo il mercato e la crescita economica.

L’ottimismo è palpabile, per quanto l’economia italiana rimane fragile. Ma per consolidare questo trend positivo, l'Italia deve mantenere una politica fiscale prudente e promuovere la crescita con riforme mirate, anche a costo zero. Anche la situazione politica francese, con le sue recenti turbolenze, contribuisce a spostare l'attenzione dei mercati da Roma a Parigi, offrendo all'Italia una finestra di opportunità. Insomma, una buona notizia in tempi complessi. Bisognerà saperla sfruttare.