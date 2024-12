Oro: picco a breve termine, ma prospettive positive per il 2025





L'oro sembra aver raggiunto un picco a breve termine, con i trader che tendono a consolidare i profitti verso la fine dell'anno. Nonostante ciò, le previsioni per il 2025 rimangono ottimistiche, grazie a un contesto macroeconomico e geopolitico incerto.

Il recente andamento del prezzo dell'oro

Nell'ultimo mese, il prezzo dell'oro ha subito una correzione di circa 150 dollari rispetto al massimo storico di 2.788 dollari l'oncia registrato il 30 ottobre 2024. Si tratta, però, di un calo contenuto se si considera il rally del +28% dall'inizio dell'anno. Gli analisti di BG Saxo prevedono che gli investitori potrebbero ridurre l'esposizione all'oro in vista della fine dell'anno, senza però compromettere la possibilità di raggiungere quota 3.

000 dollari nel 2025. L'anno scorso, l'oro ha chiuso a 2.062 dollari, con un modesto guadagno dell'1,3%. La recente correzione rende più probabile un nuovo rally, perché i trader possono ora acquistare a prezzi più convenienti. Il forte rialzo del +28% da inizio anno, simile a quelli del 2010 (+29,6%) e del 2007 (+31%), potrebbe tuttavia innescare prese di profitto.

Prospettive per il 2025: oro e argento in un mondo squilibrato

Ole Hansen, Head of Commodity Strategy di BG Saxo, sottolinea come oro e argento abbiano beneficiato di diversi fattori, molti dei quali legati a un contesto globale instabile. In questo scenario, gli investitori si orientano verso beni rifugio, anche se non generano interessi o dividendi e comportano costi di stoccaggio. La forza di oro e argento è ancora più notevole se si considera l'apprezzamento del dollaro USA del 5,5% rispetto a un paniere di valute.

L'introduzione di nuovi dazi commerciali da parte degli Stati Uniti potrebbe rafforzare ulteriormente il dollaro, ma questo potrebbe avere ripercussioni negative sull'economia globale, favorendo investimenti alternativi come oro e argento. E questo è abbastanza chiaro a tutti. Diverse ragioni sostengono le previsioni positive per i metalli preziosi nel 2025: gli acquisti delle banche centrali, la domanda di beni rifugio, la diversificazione degli investimenti rispetto ai titoli di Stato e le preoccupazioni per l'aumento del debito pubblico a livello globale.