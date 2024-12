L'industria italiana in affanno: la manovra di bilancio è sufficiente?





L’industria italiana è in difficoltà. La crescita prevista non si è realizzata e il settore manifatturiero è in calo da quasi due anni. Questo scenario negativo mette in discussione l’efficacia della manovra di bilancio.

Le difficoltà dell'industria italiana

L’Istat ha rivisto al ribasso le previsioni di crescita per il 2024, portandole a +0,5% contro l'1% previsto dal Governo. Questo calo è dovuto principalmente alla performance negativa dell’industria, che nel terzo trimestre ha registrato un decremento dello 0,7%. Il settore manifatturiero è in crisi da venti mesi, con una flessione del 3,4% tra gennaio e settembre.

La causa principale di questa situazione è la congiuntura internazionale negativa, in particolare le difficoltà economiche di Germania e Francia, principali partner commerciali dell'Italia. Anche la deflazione in Cina e le politiche protezionistiche degli Stati Uniti contribuiscono al rallentamento. L’export italiano, che rappresenta circa la metà della produzione industriale (600 miliardi di euro annui), ha subito una riduzione di oltre tre miliardi di euro nei primi nove mesi del 2024. Nonostante la domanda interna sia rimasta positiva, non è riuscita a compensare il calo dell'export. Questo ha portato le imprese italiane ad assumere un atteggiamento prudente, riducendo gli investimenti. Anche il Pnrr, che avrebbe dovuto dare un forte impulso alla crescita, non ha prodotto i risultati sperati.

Una manovra di bilancio a sostegno dei consumi

L’attuale manovra di bilancio sembra concentrarsi sul sostegno dei consumi piuttosto che sugli investimenti, una scelta che potrebbe rivelarsi poco lungimirante in un contesto di rallentamento industriale.

Sarà quindi necessario un cambio di rotta per affrontare la crisi industriale e garantire una crescita sostenibile.