Inflazione e mercati: la prova del nove per Wall Street





Un report sull'inflazione metterà alla prova la forza del rally azionario statunitense e fornirà dati cruciali per le decisioni della Federal Reserve sui tassi di interesse.

L'inflazione sotto la lente

L'indice S&P 500 ha registrato la sua terza settimana consecutiva di guadagni, portando l'aumento da inizio anno a oltre il 27%. Questo scenario positivo è sostenuto dalle aspettative di ulteriori tagli dei tassi di interesse da parte della Fed, nonostante la tenuta dell'economia. Storicamente, questa combinazione ha favorito forti guadagni azionari, supportati anche dal recente rapporto sull'occupazione, che ha mostrato una crescita mensile dei posti di lavoro superiore alle attese.

Tuttavia, è improbabile che questi dati modifichino significativamente le condizioni del mercato del lavoro, inducendo la Fed a ripensare la sua strategia sui tassi nella riunione del 17-18 dicembre. I dati sui prezzi al consumo, attesi mercoledì, potrebbero però mettere in discussione questo ottimismo se i tassi di inflazione superassero le previsioni, rappresentando una sfida per le azioni in forte rialzo. Ciò che preoccupa è che un dato sull'inflazione elevato sarebbe difficile da digerire per il mercato azionario, introducendo incertezza prima della riunione della Fed.

Le aspettative del mercato

Le scommesse su un taglio dei tassi da parte della Fed nella sua prossima riunione si sono rafforzate dopo il rapporto sull'occupazione di novembre, che ha mostrato un aumento di 227.000 posti di lavoro, ma anche un leggero aumento del tasso di disoccupazione al 4,2%. Secondo il CME FedWatch, le probabilità di un taglio di 25 punti base sono vicine al 90%.

Secondo alcuni analisti, S&P 500 è scambiato a 22,6 volte gli utili attesi per i prossimi 12 mesi, il rapporto prezzo/utili più alto in oltre tre anni. Anche alcuni investitori sottolineano un sentiment troppo ottimista. Eppure, le prospettive per le azioni sembrano solide fino a fine anno, un periodo stagionalmente favorevole per i mercati azionari. Insomma, le preoccupazioni di inizio anno sembrano attenuate, ed è difficile immaginare un'inversione di tendenza entro la fine dell'anno. È un momento insomma, per osservare con attenzione.