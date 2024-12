BTP Italia 2030: cedola in rialzo grazie all'inflazione (e gli investitori sono felici)





Il BTp Italia 2030 sta per pagare la sua quinta cedola, più alta grazie al leggero rialzo dell'inflazione. Ma cosa significa per gli investitori?

A fine dicembre, i possessori del BTp Italia 2030 (ISIN: IT0005497000) riceveranno la quinta cedola semestrale. Il Tesoro pagherà agli investitori circa 9,44 miliardi di euro, il capitale nominale sottoscritto nel giugno 2021. Ma quanto guadagneranno effettivamente gli investitori?

Come si calcola la cedola del BTp Italia 2030?

Il BTp Italia 2030 è un titolo di stato indicizzato all'inflazione italiana, misurata dall'indice FOI dell'Istat.

Questo significa che la cedola che gli investitori ricevono varia in base all'andamento dei prezzi. In parole semplici, se i prezzi salgono, sale anche la cedola. Per questo semestre, l'Istat ha calcolato un aumento dei prezzi dello 0,651% tra aprile e ottobre. A questo valore, si aggiunge la cedola minima garantita dello 0,80%. Il risultato è una cedola lorda dell'1,4562%, pari a 14,56 euro lordi ogni 1.000 euro investiti. Dopo aver pagato le tasse (ritenuta del 12,50%), l'investitore riceve 12,74 euro netti. Un bel salto rispetto ai 7,72 euro netti di giugno, grazie alla lieve ripresa dell'inflazione. Certo, l’1,4% di inflazione a novembre in Italia è ancora basso rispetto al 2,3% della zona euro.

Cosa aspettarsi dal BTP Italia 2030?

Chi compra oggi il BTP Italia 2030 può aspettarsi un rendimento reale dell'1,79%, considerando la cedola minima garantita e il fatto che il titolo si compra leggermente sotto la pari.

Però, attenzione: un titolo di stato simile, ma a tasso fisso, offriva un rendimento del 2,60%. Questa differenza dello 0,80% riflette le aspettative del mercato sull'inflazione futura: si prevede una crescita dei prezzi lenta, ben al di sotto dell'obiettivo del 2% della Banca Centrale Europea. Insomma, un investimento nel BTp Italia 2030 è una scommessa sull'inflazione futura. Se l'inflazione salirà più del previsto, il rendimento del BTp Italia sarà maggiore di quello dei titoli a tasso fisso. Se invece l'inflazione resterà bassa, il rendimento sarà inferiore. Una scelta, diciamo così, non facile.