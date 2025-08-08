Tassi della Federal Reserve e dazi USA: il Nikkei vola, ecco perché le azioni giapponesi sono ai massimi storici



Le borse statunitensi avevano chiuso la sessione precedente con leggere perdite, dopo aver sfiorato un massimo di una settimana. Eppure, nonostante questa moderazione, i future azionari statunitensi, in particolare quelli legati all'S&P 500 e al Nasdaq, hanno evidenziato un incremento, proiettando un terzo giorno consecutivo di guadagni. Questo rally azionario si inserisce in un contesto di possibili cambiamenti strategici all'interno della Federal Reserve. La nomina di Stephen Miran, attuale presidente del Consiglio dei Consiglieri Economici, per un posto vacante all'interno della Federal Reserve, insieme alla continua ricerca di un nuovo presidente della banca centrale, ha alimentato le speculazioni. Il mercato sta attentamente osservando le dinamiche relative alla successione di Jerome Powell, il cui mandato scade il 15 maggio 2026, con Christopher Waller, governatore della Federal Reserve, che sembra essere un candidato di primo piano. Le aspettative per un orientamento più accomodante della politica monetaria stanno prendendo piede. Intanto, il rendimento dei titoli del Tesoro a 10 anni è salito al 4,2461%, dopo una domanda debole per un'asta di obbligazioni a 30 anni, segnando una serie di vendite sottotono durante la settimana.



La spinta per le azioni giapponesi deriva da un panorama variegato di bilanci aziendali. Mentre alcune delle maggiori aziende esportatrici, come Toyota Motor, hanno ridotto le previsioni di profitto, altre realtà di spicco quali Sony Group e Honda hanno dichiarato che l'impatto sarà meno grave del previsto. In particolare, le azioni di SoftBank Group hanno segnato un'impennata fino all'11% dopo che il colosso degli investimenti tecnologici ha annunciato un ritorno all'utile nel primo trimestre. Sony Group, a sua volta, ha guadagnato il 6%, aggiungendosi al progresso del 4,1% già registrato giovedì grazie ai suoi risultati. Una notizia cruciale per l'economia giapponese è giunta riguardo i dazi commerciali con gli USA. Il negoziatore commerciale di Tokyo ha rivelato che il governo statunitense ha promesso di affinare alcune delle sue tariffe sovrapposte sui beni giapponesi. Questo intervento mira a evitare che i dazi vengano pagati due volte su alcuni prodotti, un passo significativo che potrebbe alleggerire il fardello per gli esportatori nipponici proprio mentre entravano in vigore le nuove imposizioni commerciali statunitensi.



Nel frattempo, l'indice Hang Seng di Hong Kong è sceso dello 0,6%, trainato dai ribassi delle azioni tecnologiche, e l'indice CSI 300 della Cina è scivolato dello 0,1%. Le azioni australiane hanno mostrato una flessione dello 0,2%. Sul fronte valutario, il dollaro è salito dello 0,1% contro lo yen, raggiungendo 147,27. La valuta unica europea è rimasta stabile a 1,1669 dollari, con un guadagno del 2,23% nell'ultimo mese, mentre l'indice del dollaro, che misura la forza del biglietto verde rispetto a un paniere di altre valute principali, è salito dello 0,2% a 98,124. I dati sulla spesa delle famiglie giapponesi, pubblicati venerdì, forniscono ulteriori indicazioni sulle tendenze di consumo e sui salari, fattori che la Banca del Giappone sta monitorando per definire la tempistica del suo prossimo aumento dei tassi. Questo indicatore è cresciuto dell'1,3%, un valore inferiore alle attese. Nel panorama delle materie prime, i future sul Brent sono rimasti invariati a 66,45 dollari al barile, mentre i future sul greggio statunitense hanno mostrato poche variazioni, attestandosi a 63,81 dollari.



L'oro ha registrato un calo dello 0,4%, con il lingotto scambiato a 3391,157 dollari l'oncia.