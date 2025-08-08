La mossa di Trump alla Federal Reserve svela i piani sui tassi di interesse



L'economista è noto per aver richiesto un'ampia revisione della gestione della Federal Reserve, una posizione che ha generato non pochi dibattiti.

Una cosa è però chiara: qualora Stephen Miran dovesse entrare a far parte della Fed, sarebbe molto probabile il suo voto a favore di un abbassamento dei tassi di interesse. Anche se in un ruolo temporaneo, la sua presenza potrebbe offrire a Trump una via potenzialmente più diretta per perseguire il suo desiderio di una politica monetaria più accomodante, esercitando così una maggiore influenza su una delle banche centrali più influenti del mondo.

Non solo. Donald Trump ha anche annunciato che la Casa Bianca sta cercando un altro candidato per un seggio nel Consiglio della Fed, che si libererà il primo febbraio. Inoltre, si stanno valutando diverse opzioni per la successione dell'attuale presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, il cui mandato scadrà il 15 maggio 2026.



Secondo quanto riportato da Bloomberg News, il governatore della Fed Christopher Waller sta emergendo come uno dei principali candidati per la presidenza della banca centrale, avendo già incontrato membri della squadra di Trump, che sarebbero rimasti favorevolmente colpiti dal suo operato.

Sul fronte delle relazioni commerciali, il governo degli USA ha promesso giovedì di modificare un ordine esecutivo presidenziale per eliminare le tariffe sovrapposte sulle merci giapponesi. Questa dichiarazione è giunta dalle parole del negoziatore commerciale di Tokyo, in seguito a colloqui tenutisi a Washington, volti a correggere quello che è stato definito un errore deplorevole. Durante questi incontri, Ryosei Akazawa ha esortato il segretario al Commercio statunitense Howard Lutnick e il segretario al Tesoro Scott Bessent ad assicurarsi che un prelievo del 15% concordato il mese scorso sulle importazioni giapponesi non si aggiungesse a beni già soggetti a tariffe più elevate, come la carne bovina.





La rimozione di questo onere tariffario ha innescato una significativa reazione positiva sui mercati azionari di Tokyo. L'indice Topix, in particolare, ha superato la soglia psicologica dei 3.000 punti per la prima volta venerdì. Questo rialzo è stato ulteriormente sostenuto da una serie di solidi rapporti sugli utili aziendali. Le azioni di SoftBank Group, per esempio, hanno registrato un aumento di quasi l'11% dopo che l'investitore tecnologico ha annunciato un ritorno all'utile nel primo trimestre.